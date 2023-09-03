الأب الروحى لأنشطة التوكاتسو فى العالم يشرح الهدف منه (فيديو)

شرح الدكتور هيروشي سوجيتا، أستاذ بجامعة كوكو جاكوين اليابانية، مفهوم التوكاتسو والهدف منه، موضحًا أن "التوكاتسو" المقصود به صنع مجتمع للأطفال داخل المدرسة، ويحاول الأطفال داخل التجربة العمل على تحسين هذا المجتمع عن طريق نوعين من الأنشطة.

وأضاف "سوجيتا"، خلال لقائه عبر قناة dmc، اليوم الأحد، أن هذه الأنشطة تهدف لمساعدة الأطفال على اكتساب قيمة لأنفسهم داخل المجتمع، بالإضافة إلى مساعدتهم على تقبل أدوارهم داخل المجتمع.

تعليم الأطفال المناقشة فيما بينهم للخروج بقرار متفق عليه

وتابع الأستاذ بجامعة كوكو جاكوين اليابانية، أن هناك أنشطة الريادة اليومية والتي تقوم على التناوب بين الأطفال لإنجاز المهام المطلوبة، وهناك أنشطة إضافية مثل نشاط مجلس الفصل والذي يهدف لتعليم الأطفال المناقشة فيما بينهم للخروج بقرار متفق عليه، والأنشطة التوجيهية الذي يهدف لتعليم الأطفال أهدافهم الخاصة.

وأوضح أن هذه الأنشطة تهدف إلى بناء العلاقات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية وتحقيق الذات، حتى يشعر الطفل بمسئولياته تجاه المجتمع، لافتًا إلى أن النظام تم تطبيقه داخل المدارس المصرية، وبالفعل أظهر استجابة الأطفال حيث بدأوا في الوفاء بمسئولياتهم.