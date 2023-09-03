الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لأعمال بلطحة المرج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بإشهارها بالطريق العام.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو البلطحة على فيسبوك

ومن الفحص تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين وتبين أنهم عامل ونجليه "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة الأسلحة المُشار إليها وإشهارها بمحيط سكنهم لوجود خلافات مع آخرين حول الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عامل قتل خادمة لسرقتها فى عين شمس

من ناحية أخرى، جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدى بالضرب على خادمة حتى الموت.



كان تلقى قسم شرطة عين شمس إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها فتاة في العقد الثاني من عمرها، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن سبب الواقعة عامل قام بالتعدي على المجني عليها بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تم ضبط المتهم وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.