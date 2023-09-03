تركيب 100 وصلة مياه شرب للأسر الأكثر احتياجًا بقرى أبو حماد بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأشاد محافظ الشرقية، بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإحدى الجمعيات الخيرية في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا دون تحملهم أي أعباء مالية.

100 وصلة مياه شرب بالمجان

من جهته، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الشركة وإحدى الجمعيات الخيرية لتوصيل مياه الشرب بالمجان لعدد 1000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة أبو حماد وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه، تم الانتهاء من توصيل عدد 100 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى: (الملاك - النمرة - الحرية - رمسيس - أبو عزباوي - الكوبري) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه منذ توقيع بروتوكول التعاون تم الانتهاء من تنفيذ 750 وصلة مياه للأسر المستحقة بمركز أبو حماد، لافتًا إلى أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة واصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات والهمم وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.