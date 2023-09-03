الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يستقبل وزير الشباب والرياضة

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها ووزير الشباب والرياضة

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بكلية الهندسة بشبرا، وذلك على هامش مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من أحد الباحثين بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء كلية الهندسة بشبرا، ووكلاء كلية التربية الرياضية بجامعة بنها، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

الجدير بالذكر أن رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث عبد الله مصطفى عبد الله الكحيلى بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها وموضوعها " نموذج مقترح لاستثمار مركز التنمية الشبابية والرياضية بجامعة بنها".

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور نبيل خليل ندا، أستاذ الإدارة الرياضية والعميد الأسبق بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها "مناقشًا ورئيسًا"، والدكتور أشرف صبحي، أستاذ الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ووزير الشباب والرياضة "مناقشًا"، والدكتور يحيى فكرى محروس أستاذ الادارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا "مشرفا"، والدكتور هاني زكريا أستاذ الاختبارات والمقاييس وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة بنها "مشرفا"، والدكتور محمد محمود علي النجار أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة بنها "مشرفا".

جولة تفقدية

وفي وقتٍ سابق، أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات العلوم، والهندسة ببنها، والآداب، والتربية، وذلك بحضور عمداء، ووكلاء الكليات، والدكتور شريف المهدي، مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، وعلاء مجدي منسق عام الكشف الطبي.

واطمأن الدكتور تامر سمير،  نائب رئيس الجامعة، خلال جولته على إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد، المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد.

رئيس جامعة بنها وزير الشباب والرياضة رسالة دكتوراة الدكتور ناصر الجيزاوى جامعة بنها

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