ضبط 150 كيلو مكرونة و240 زجاجة زيت مجهولة المصدر بالشرقية

كلّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع، والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.

تكثيف الحملات

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من تحرير محضر رقم ( ١٥٥١٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل أعلاف بناحية سندنهور لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على {١٥ شيكارة ×١٠كيلو} بإجمالي (١٥٠) كجم مكرونة ومجهولة المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدرها والمضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابة العامة بشأنها وجاري العرض عليها، وتحرير محضر رقم (١٥٥٢١) جنح مركز شرطة بلبيس ضد / صاحب محل لبيع الزيوت بناحية قرية سندنهور لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على {٢٠ كرتونة زيت ×١٢ زجاجة} بإجمالي (٢٤٠) زجاجة زيت، أي ما يعادل ربع طن تقريبا مجهول المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدرها والمضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابة العامة بشأنها، وجارٍ العرض عليها.

كما تم تحرير محضر رقم (١٤٢٢٣) جنح مركز شرطة بلبيس ضد / صاحب محل بقاله بناحية العدلية لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و تحرير محضر رقم (١٤٢٢٢) جنح مركز شرطة بلبيس ضد / صاحب محل بقاله بناحية حفنا لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و تحرير محضر رقم (١٤٢٢٥) جنح مركز شرطة بلبيس ضد / صاحب محل بقالة تموينية بناحية سندنهور لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.