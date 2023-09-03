الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محيى الدين يشارك فى فعاليات قمة إفريقيا للمناخ وأسبوع إفريقيا للمناخ فى نيروبى

الدكتور محمود محيي
الدكتور محمود محيي الدين

يشارك الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، في فعاليات قمة إفريقيا للمناخ وأسبوع إفريقيا للمناخ اللذين تستضيفهما العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من ٤ إلى ٨ سبتمبر الجاري.

وستناقش قمة إفريقيا للمناخ التي ستعقد في الفترة بين ٤ و٦ سبتمبر سبل حشد التمويل للعمل المناخي في إفريقيا للتغلب على العقبات الحالية ذات الصلة.

 

أهداف قمة أسبوع إفريقيا للمناخ

كما تستهدف القمة وضع أجندة للنمو الأخضر في إفريقيا فى ضوء التكامل بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي وتفنيد مزاعم التعارض بينهما.

ويعتبر أسبوع إفريقيا للمناخ واحدًا من أربع فعاليات إقليمية كبرى لعام ٢٠٢٣ قبل عقد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي تستضيفه دبي في نهاية العام، ويعد أسبوع إفريقيا للمناخ منصة تجمع بين صناع القرار ومختلف الأطراف الفاعلة بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحفيز العمل المناخي على المستوى الإفريقي.

ويناقش أسبوع إفريقيا للمناخ عدة محاور للعمل المناخي منها الطاقة والصناعة، والمدن والبنى التحتية والنقل، وحماية الأراضي والبحار ومصادر الغذاء والمياه واستدامتها، والمجتمعات والصحة العامة وسبل العيش والاقتصادات، وتستهدف المناقشات وضع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي أمام مسئوليتها قبل الإعلان عن نتائج عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات قمة إفريقيا للمناخ وأسبوع إفريقيا للمناخ حضورًا رسميًا رفيع المستوى، حيث سيشارك عدد من الرؤساء والوزراء الأفارقة ومسئولي الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية، وممثلي برامج الأمم المتحدة للتنمية والبيئة واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والبنك الدولي وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية.

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