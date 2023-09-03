الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

5600 مشروع تقدم لـ مبادرة المشروعات الخضراء الذكية ضمن المرحلة الأولى

السفير هشام بدر
السفير هشام بدر

قال السفير هشام بدر، المنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة والتي أغلقت أبواب التقديم يوم 1 سبتمبر الماضي، وتلقينا 5600 مشروع من كافة محافظات مصر.

وأضاف بدر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المشروعات تقدم حلولًا لتحديات بيئية ومشروعات واعدة منهم ألف مشروع مقدم من امرأة مصرية أو مشروعات تخص تمكين المرأة، ولكن تتعلق أيضًا بالاقتصاد الأخضر.

وتابع: تقدم لدينا ألف مشروع لشركات ناشئة، و700 مشروع صغير، وألف مشروع متوسط، وألف مشروع شركات غير هادفة للربح، و700 مشروع كبير، وبالتالي تكون الحصيلة النهائية التي تلقيناها أول أمس هي 5600 مشروع.

المرحلة المقبلة 

وأوضح المنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، أن المرحلة المقبلة هى تقييم هذه المشروعات لاختيار الفائزين، ولذلك كان من المهم عقد دورات تدريبية على مستوى دولي، وبالتالي المعايير الدولية هي أعلى معايير دولية ووطنية تم تلقينها للجان.

وأشار المنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، إلى أن اللجان تقوم الآن باختيار المشروعات، ثم تقديمها للجنة الوطنية، ثم لجنة عليا برئاسة الدكتور محمود محيى الدين لاختيار 18 مشروعا للفوز بجوائز مالية كبيرة، وتمثيل مصر في "كوب 28" بدبي.

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية المنسق الوطني المنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية كافة المحافظات تلقينا 5600 مشروع السفير هشام بدر

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