باحث سياسى: الجيش السودانى أمام معركة مصير لدحر العدوان

كشف الكاتب والباحث السياسي السوداني، مجدي عبدالعزيز، تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في السودان، قائلًا إن القوات المسلحة السودانية حاليًا تمتلك زمام المبادرة، حيث تعمل على دحر التمرد والعدوان.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": "منذ وقت لم نسمع أن الميليشيا المتمردة شنت أي هجوم أو محاولة من محاولاتها اليائسة للاستيلاء على أي موقع عسكري كما كان الضجيج في الأسابيع الماضية".

باحث سوداني: ما حدث في السودان مؤامرة استهدفت كيان الأمة

وأكد أن القوات المسلحة السودانية عازمة على الانتهاء من هذا السرطان والتمرد، مشيرًا إلى أن ما حدث في 15 أبريل بالسودان كما وصفه الفريق أول عبدالفتاح البرهان أنه استهداف لكيان الأمة وتهديد لمجمل الإقليم والمنطقة.

وتابع: "رأينا هذه الأبعاد الخارجية لهذا العدوان ودخول المرتزقة في معارك الخرطوم في هذه المؤامرة الكبيرة" مؤكدًا أن المرحلة الحالية معركة تحد ومصير مفروضة على القوات المسلحة السودانية.