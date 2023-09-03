إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعيةوكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة إزالة التعديات بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 16 حالة تعدي على مساحة 1451 م2 بنطاق 5 مراكز عبارة عن إزالة، 8 حالات تعدي بمساحة 740 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية بقريتي نوبار و الحاجر بكفر الدوار.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 3 حالات تعدي بمساحة 290 م2 عبارة عن مباني وأساسات بالطوب الأحمر برشيد، وحالتي تعدي بمساحة 224 م2 عبارة عن اسوار طوليه وعرضيه خارج الحيز العمراني بدون ترخيص وشدات خشبية بالدلنجات،ة حالتي تعدي بمساحة 147 م2 عبارة عن أسقف وغرف بالطوب الأحمر بقرية عمر مكرم بمركز بدر، حالة تعدي بمساحة 50 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقرية الطود بكوم حمادة.

حملة مستمرة لمتابعة البناء المخالف بالبحيرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

كما أشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة انه تم التوجيه بعمل حملات دورية من قبل قسم حماية الأراضي الزراعة والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمجلس المدن من أجل المساهمة فى متابعة أي تعديات على الأراضي الزراعة واملاك الدولة وازالتها على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.