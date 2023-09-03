مناقشة "مصنع السكر" لـ محمد شعير فى منتدى المفكر العربى الأحد المقبل

يستضيف منتدى المفكر العربي، ندوة لمناقشة رواية "مصنع السكر" للكاتب والأديب محمد شعير، الصادرة عن دار غراب للنشر والتوزيع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري، في 39 ميدان الدقي بجوار التوحيد والنور.

ومن المقرر أن يشارك في المناقشة كل من الناقد فتحى محمود، والأديبة الدكتورة إيمان سند، والناقد الدكتور عزوز إسماعيل.

تدور أحداث الرواية بين مصر وسوريا وأوروبا، حول قصة عشق بين رسام مصري احترف تصميم أغلفة الكتب وامرأة سورية تعمل في قطاع الثقافة بمحافظة حمص، وبينما جاءت بداية العلاقة عبر الفيسبوك خلال العام 2021 في زمن وباء الكورونا إلا أن مسارها مر بانعطافات كثيرة وخطيرة كانت شاهدة على أحداث وحيوات وتفاصيل في عدة أماكن وأزمان وأزمات مختلفة.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

في الرحلة، في الحب والحرب، كلٌّ يقول إنه على حق، لكن ماذا عن الصدق؟!. كيف الوصول؟!. كيف السعادة؟!. وما السعادة؟!

"زياد" و"ورد" حكاية غريبة.. قصة تجري وقائعها في زمن الوباء، في ظلال وباء "كورونا"، تدور أحداثها بين حي "النزهة" في القاهرة بمصر وحي "النزهة" في حمص بسوريا، رحلة عشق وخيانة، فرح ودمع، نور ونار.