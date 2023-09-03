الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة بني سويف (صور)

طلاب
طلاب

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2023-2024، من خلال جدول زمني لجميع كليات الجامعة.

وأوضح  رئيس الجامعة أن الكشف الطبي بدأ على طلاب كليات الطب البشري، والبيطري، والأسنان، والصيدلة، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي ويستمر حتى الخميس المقبل، بحضور عدد من الأطباء والتمريض، مع إلزام الطلاب بإبراز إثبات الشخصية مع استمارة الكشف الطبي، موجهاً بضرورة توفير كافة التسهيلات وتقديم سبل الراحة والأمان للطلاب.

الكشف الطبي في تخصصات الرمد والباطنة والأسنان

وأشار الدكتور منصور حسن، إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبى على الطلاب فى تخصصات "الرمد، والباطنة، الأسنان" على أن يتم تحويل أصحاب الأمراض المزمنة من الطلاب إلى اللجنة الطبية لتسجيل أسمائهم، و عمل بطاقة صحية لهم وتحويلهم إلى المستشفى الجامعى لعمل تقرير طبي بالحالة وصرف العلاج اللازم من الإدارة الطبية، مؤكداً على أهمية توقيع الكشف الطبي على الطلاب لضمان سلامتهم وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم.

 وفد من المركز القومي الفرنسي لدراسات علوم يزور الجامعة

وفي سياق آخر، استقبلت جامعة بني سويف وفد رفيع المستوى من المركز القومي الفرنسي لدراسات علوم الفضاء ، بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، والدكتورة هبة عبد الحليم وكيل الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وخلال اللقاء، نقل الدكتور طارق على تحيات الدكتور منصور حسن للوفد وتمنياته بتعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي بين الجامعة والمركز في مجال علوم الفضاء، لاسيما وأن الجامعة تنفرد بوجود كلية متخصصة في هذا المجال ولديها الإمكانيات سواء على مستوى الكوادر البشرية أو المعامل والأجهزة العلمية التي تؤهلها في المساهمة في تطوير مجالات علوم الفضاء والتعاون مع الهيئات والمراكز البحثية العالمية.

 

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بني سويف جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن الكشف الطبى الكليات

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