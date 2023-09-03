الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النيابة الإدارية تكشف تفاصيل تدشين وحدات جديدة لخدمة الجمهور والمستثمرين (فيديو)

وحدات جديدة
وحدات جديدة

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه منذ تولي المستشار حافظ عباس، رئاسة هيئة النيابة الإدارية في الشهر قبل الماضي، قرر عمل إعادة هيكلة للإدارات والوحدات بالنيابة الإدارية، واستحداث وحدات جديدة الهدف الأساسي منها دعم مناخ الاستثمار أو فيما يتعلق بالتسهيل على المواطنين في تقديم شكواهم، وقيام النيابة بدورها في تحقيق العدالة وإحساس المواطن بسيادة القانون.

وأضاف سمير، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "DMC"، اليوم الأحد، أن وحدة قضاء الاستثمار هي إحدى الوحدات التي تم إنشائها حديثًا، وهذه الوحدة كانت بالأساس فلسفة إنشائها تدور حول تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بالمحور الاقتصادي.

مصر تتحرك لدعم مناخ الاستثمار

وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلى أن مصر تتحرك لدعم مناخ الاستثمار، لأنه يؤثر على الاقتصاد القومي ككل، ويمس المواطن بشكل مباشر، لافتًا إلى أن وحدة قضاء الاستثمار هدفها تلقي شكاوى المواطنين والمستثمرين فيما يتعلق بالمعوقات التي قد يتعرضون لها أثناء قيامهم باستخراج الأوراق اللازمة من الجهات الإدارية أو في تنفيذ الأحكام التي حصلوا عليها من المحاكم ذات الصلة، أو فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.

وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه تم تخصيص آليات لهذه الوحدة لتلقي الشكاوى، وتتمثل في البريد الإلكتروني، أو عبر الخط الساخن.

النيابة الإدارية المتحدث باسم النيابة الإدارية تدشين وحدات جديدة خدمة الجمهور والمستثمرين تفاصيل المستشار محمد سمير

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