"القاهرة الإخبارية": إنهاء حظر التجول في كركوك شمالي بغداد وفتح الطريق مع أربيل

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، إنهاء حظر التجول في كركوك شمالي بغداد الذي فرض أمس، وفتح الطرق بين المدينة المضطربة وأربيل في إقليم كردستان العراق.

احتجاجات مقر قيادة العمليات المشتركة

وارتفع عدد قتلى أحداث أمس في كركوك لـ 4 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره في كركوك.

"السوداني" يدعو جميع الأطراف بالحفاظ على الأمن والاستقرار

فيما أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بفرض حظر تجول في المدينة لمنع تصاعد العنف، داعيا جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها، في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".