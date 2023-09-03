مشروعات غرب مصر التنموية.. "إكسترا نيوز" ترصد جهود التنمية الشاملة فى الإسكان

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا عن مشروعات غرب مصر التنموية ضمن جهود التنمية الشاملة في الإسكان.

جهود التنمية الشاملة في الإسكان:

ضخت الدولة استثمارات ضخمة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في مطروح.

إنشاء مدينة العلمين الجديدة يستهدف 3 ملايين نسمة على 48.9 ألف فدان.

إنشاء الحي اللاتيني ومنطقة داون تاون بالعلمين الجديدة تضم مناطق ترفيهية وخدمية.

إنشاء كمبوند على مساحة 700 فدان بالعلمين الجديدة يضم 10.800 وحدة.

إنشاء 1740 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بتكلفة 295 مليون جنيه.

مشروع سكن مصر بالعلمين الجديدة متوافق مع احتياجات ذوي الهمم.

بدء تنفيذ مدينة سكنية على 2380 فدانًا هدية من الرئيس السيسي لأهالي الضبعة الأوفياء.

بدء إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة لتكون مقصدًا سياحيًا عالميًا مميزًا.