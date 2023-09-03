الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نقابة اتحاد كتاب مصر تنظم ندوة عن تعامل الشباب مع الذكاء الاصطناعى

اتحاد كتاب مصر
اتحاد كتاب مصر

أقامت النقابة العامة لـ اتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر علاء عبدالهادي، نقيب الكتاب والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، الندوة الشهرية للجنة الترجمة برئاسة الدكتور أحمد الحسيسي، أمس السبت بمقر النقابة بالزمالك.

 

عنوان الندوة 

جاءت الندوة هذا الشهر تحت عنوان "دور التربية الإعلامية واللغة في كيفية تعامل الشباب مع المنصات الإعلامية في عصر الذكاء الاصطناعي"، بحضور الدكتور أحمد الحسيسي رئيس اللجنة، الدكتورة لبنى عبدالتواب يوسف عضو اللجنة، وعدد من الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين.

تحدثت فى الندوة الدكتورة سالي جاد، وكيل كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري AASTMT، وقالت إن جيل الشباب والنشء ليس لديهم الدافع لكسب المعلومة من أهل الخبرة، مع تواجد من ينشر المستحدثات والأفكار الغربية بطريقة خاطئة لهم، مما جعلت الوسيلة الإعلامية تمثل خطرًا على أبنائنا وتسبب لهم الخلل النفسى.

وأضافت الدكتورة سالى جاد، أنه فى ظل الذكاء الاصطناعي، لو لم يتوفر الثقافة والمعلومات والفكر والأدوات الحقيقية، قد يتسبب ذلك فى نوع من أنواع الخلل الاجتماعى، والتشويش على الرسالة الإعلامية الصحيحة، مشيرة إلى أهمية القنوات والمنصات التابعة للدولة، لتكون تربية إعلامية لأبنائنا وحائط صد لتلك المنصات والقنوات التى تبث المعلومات الخاطئة.

وأكدت "جاد"، دور التعليم بكل مراحله وتأثيره على بث المعلومة الصحيحة وكيفية البحث والوصول إليها، فلا بد من تعليم الفرد البحث والتفكير فيما وصل إليه من معلومات قبل استخدامها، لافتة إلى أن الذكاء الإصطناعي لو لم يستخدم بطريقة صحيحة وسليمة، سيصل بنا إلى الغباء الاصطناعى.

وفى ختام الندوة، أوصت الدكتورة سالى جاد بعدة حلول، جاء فى مقدمتها ضرورة استقطاب مجموعة من الشباب الذين لديهم فكر معتدل ويتم عمل دورات تدريبية لهم عن كيفية أن يصبحوا مؤثرين على الآخرين، وعمل برامج تعليمية مفعلة فى المدارس تعمل على تعريف معنى التكنولوجيا وتعرف الطالب كيفية اختار المعلومات الصحيحة، تكوين لجنة أو مؤسسة تكون مسئولة عن تنفيذ التوصيات التى يعلن عنها فى المؤتمرات والندوات التى تقام فى هذا الشأن.

 

مداخلات قيمة 

وكانت هناك عدة مداخلات قيمة، أضافت مزيدًا من الثراء للندوة، للأستاذ الدكتور حسن وجيه أستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، الدكتور أحمد خليل مدرس لغويات بالمعهد العالى للغات والترجمة، اللواء بحري محمود متولى، اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية سابقا، الإعلامى حسن هويدى وكيل وزارة الإعلام سابقًا، الصحفى مصطفى البلك نائب رئيس تحرير الجمهورية، إيمان المنير عضو المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة.

اتحاد كتاب مصر
اتحاد كتاب مصر
اتحاد كتاب مصر
اتحاد كتاب مصر
اتحاد كتاب مصر
اتحاد كتاب مصر
اتحاد كتاب مصر الكاتب علاء عبد الهادي التربية الإعلامية المجلس القومي للمرأة ندوة

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