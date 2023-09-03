التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه اسفل عجلات القطار بسوهاج

صرحت نيابة المراغة بسوهاج بدفن جثة مسن لقي مصرعه أسفل عجلات القطار بدائرة المركز عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمتوفي.

كانت شهدت محافظة سوهاج، مصرع مسن يبلغ من العمر 60 سنة لقي مصرعه على إثر اصطدام أحد القطارات به بمنطقة مزلقان السكة الحديد حال عبوره لشريط السكة من مكان غير مخصص للعبور المشاة.

تلقي بلاغ الحادث

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوفاة مسن عقب إصطدام إحدى القطارات به بناحية مزلقان شندويل البلد بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وتم نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

فحص بلاغ الواقعة

وبالانتقال و الفحص تبين من خلال المعاينة بتصادم قطار بالمدعو "ا . ح . ع" 60 سنة مسن عقب إصطدام إحدى القطارات به بناحية مزلقان محطة سكك حديد جزيرة شندويل بالمراغة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى الكائنه بقرية أولاد إسماعيل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.

مصرع شاب آخر اسفل عجلات القطار بسوهاج

كما تلقت مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج، جثة عامل يبلغ من العمر 34 سنة جثة هامدة، وذلك على إثر إصطدام إحدى القطارات به حال عبوره لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة.

وتلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد باصطدام أحد القطارات بعامل يقيم بدائرة مركز شرطة البلينا؛ مما نتج عنه إصابته والتي أودت بحياته، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بورود محضر لمركز البلينا اً من قسم شرطة النقل المواصلات بسوهاج يتضمن إصطدام قطار “ أسوان – القاهرة بالمدعو"محمد. ح. ا. ع" 34 سنة عامل ومقيم بندر البلينا حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بندر البلينا، مما أدى إلـي وفاته متأثراً بإصابته بتر بالقدمين.

وبسؤال شقيقه المدعو "علي. ح. ا. ع" 38 سنة صاحب مقهى ومقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما سبق، ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضرا بالواقعةو وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.