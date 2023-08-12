مصرع مسن وإصابة عامل وطالبة بطلقات نارية فى مشاجرة بسوهاج

لقي مسن مصرعه وأصيب عامل وطالبة بطلقات نارية، في مشاجرة لخلافات المصاهرة بسوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى ومصابين بناحية نجع العجمي التابع لقرية الساحل قبلي بدائرة مركز البلينا.

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول "محي الدين ع م"، سن 63 عاما بالمعاش توفي أثر إصابته بطلق ناري بالرأس و"محمود هــ م"، سن 38 عاما مزارع مصاب بطلق ناري بالجانب الأيمن و"هاجر ع ح"، سن 18 عام طالبة مصابة بطلق ناري بالظهر وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافهم.

وبين طرف ثان، "مختار أ م"، سن 27 عاما، عامل، و"محي الدين ع أ"، سن 62 عاما مزارع، وجميعهم مقيم بذات الناحية، وقد تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية وقد اتهم الثاني والثالثة من الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم نجم عنها إصابتهما وفاة الأول بسبب خلافات النسب وأفاد الطرف الثاني باعترافهما بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيما لقي مسن مصرعه بحادث سير بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بوجود مصادمة ومصاب بالطريق الزراعي الشرقي بناحية أولاد يحيى دائرة مركز دار السلام وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة أجرة ميكروباص قيادة المدعو "إسماعيل ا ا ح"، سن 27 عاما سائق ويقيم بناحية دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمدعو، "محمد ا ع" سن 60 عاما عامل ومقيم بذات الناحية مما نتج عنه إصابته بكسر بالساق اليسري وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة له.

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويه أفاد نجل المتوفى، المدعو عبد "الكريم م ا ع"، سن 30 عاما عامل ومقيم دائرة المركز بمضمون ما تقدم واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية.