ما دلالة التيسيرات الجديدة وحزمة الحوافز المعلنة للمواطنين بشأن الأراضي السكنية الصغيرة؟.. استشاري تخطيط يجيب

أوضح الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، دلالة التيسيرات الجديدة وحزمة الحوافز المعلنة للمواطنين، قائلاً: " يوجد بعض المشكلات التي ظهرت في الآونة الأخيرة خاصة في تعثر البعض في عدم تنفيذ اشتراطات الهيئة، المتمثلة في البناء ومجموعة المخالفات أو عدم سداد بعض الأقساط".

وأضاف سعيد حسانين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر فضائية extra news، أن ما تم في الصعوبات التي كانت موجودة على بعض المواطنين في تنفيذ بعض البنود، وبالتالي لا يأخذ المواطن المرافق، ويتعرض لاحتمالية سحب الأرض منه.

وأوضح أنه في الآونة الأخيرة، بدأت الحكومة المصرية في منح بعض التيسيرات، سواء بمد مهلة تصل إلى 6 أشهر يتمكن خلالها المواطن باستكمال البناء، كما عملوا على التقليل من الاشتراطات، فبدلا من وجود وحدة كاملة لابد من السكن فيها، أو دور يكون قابل للسكن، أصبح من الممكن أن يكون المواطن نفذ على الأقل دور واحد من الخرسانات، وبالتالي يستطيع المحافظة على الترخيص الخاص بالبناء ومن ثم يمكنه استكمال بقية الأدوار.