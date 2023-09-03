"سمعان": العالم سيشهد ازدياد الظواهر المناخية بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

أوضح الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، دلالة التحذيرات من تطرف التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء القادم، قائلاً: "إن كل هذه التحذيرات بسبب زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يعمل على زيادة درجات الحرارة على مستوى العالم".

وأضاف الدكتور عبدالمسيح سمعان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر فضائية Extra news، أن الظواهر المناخية المتطرفة سوف تزداد بشكل أكبر خاصة مع وجود ظاهرة "النينو" التي ظهرت في شهر يونيه، وتستمر حتى شهر أبريل القادم، وستكون ذروتها في شهر 12 القادم.

وأوضح أن هناك سيناريوهات مختلفة لتغير المناخ، لافتا إلى أنه يوجد سيناريو تفاؤلي، والمتمثل في أنه في حالة انخفضت درجات الحرارة، وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال الـ 30 سنة القادمة، فإن ذلك سيعمل على تحسين المناخ بشكل كبير جدًا.