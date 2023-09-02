فرقة شارموفرز تبدأ حفل ختام مهرجان العلمين بأغنية "حزينة"

بدأ منذ قليل فريق شارموفرز الغنائي حفل ختام مهرجان العلمين في دورته الأولى والمقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا وعروضًا نارية ونافورة راقصة، وبدأ “شارموفرز” الحفل بأغنية “حزينة” وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

وتقول كلمات أغنية “حزينة”:

سمعت إنك حزينة

بدور عليكي في المدينة

هتكلم بصراحة من غير زينة

هتفهمي كلامي أصلك رزينة

سمعت إنك حزينة

بدور عليكي في المدينة

هتكلم بصراحة من غير زينة

هتفهمي كلامي أصلك رزينة

خايف من الـkarma أنا ومستني دوري

دوري، دوري لفي يا دنيا دوري

عندي كلام بس واقف هنا في زوري

هبعت whatsapp ولا ألمحلك في story

مش هعمل من مالطة، بعد ما غلطت غلطة

أنا عارف إني جيت عليكى صدقيني فلته

متزعليش يا بطة

أيوة كنت بقلها يا بطة

وحشني الرغي بتاعنا

واحنا مع بعض مش بنحس بوجعنا

دلوقتي غلطة اللي بتحدد وداعنا

مش هتتكرر واحلفلك باللي جمعنا

مش شايف غير تديني فرصة تاني

تفتكري ممكن يمكن أكون أناني

يدانا، دانا، دانا، دانا

سمعت إنك حزينة

بدور عليكي في المدينة

هتكلم بصراحة من غير زينة

هتفهمي كلامي أصلك رزينة

سمعت إنك حزينة

بدور عليكي في المدينة

هتكلم بصراحة من غير زينة

هتفهمي كلامي أصلك رزينة

مش عارف إذا كنت فعلا أناني

وإننا نرجع ده بس في أوهامي

دلوقتي ممكن تفهمي كلامي

بس برضه مش هيعبر عن ألامي

متنكريش في لحظة حبي ليكي

ده أنا بكتب أغنية بحب فيكي

بكتب أغنية وبحب فيكي

بكتب أغنية وبحب فيكي

طب طمنيني على أخبارك إيه الكلام

أو ريحيني حتى ردي عالسلام

ده أنا طول اليوم بفكر

مش سهلة أكيد مقدر

إنك تحسي تانى بالأمان

ناس كتير في حياتى فاتوني

سابوني بعد ما لاموني

بس إنتى لومك في سكاتك

أقوى من أي كلام

سمعت إنك حزينة

بدور عليكي في المدينة

هتكلم بصراحة من غير زينة

هتفهمي كلامي أصلك رزينة

سمعت إنك حزينة

بدور عليكي في المدينة

هتكلم بصراحة من غير زينة

هتفهمي كلامي أصلك رزينة

بصراحة من غير زينة

هتفهمي كلامي أصلك رزينة، الرزينة، الرزينة