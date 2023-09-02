السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر لحفل ختام مهرجان العالم علمين

مهرجان العالم علمين
مهرجان العالم علمين

يقدم موقع "الدستور، بثًا مباشرًا لحفل ختام مهرجان "العالم علمين"من مدينة العلمين الجديدة، بعد مضي أكثر من شهر ونصف على المهرجان الذي شهد تنوعًا في الألوان الموسيقية التي تقدم فيه.

ويعد مهرجان العلمين، والذي أصبح الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي ضم خلال فعاليته أنشطة فنية وثقافية وترفيهية متنوعة.

ويقدم حفل ختام مهرجان العالم علمين الإعلامي شريف مدكور، والمهرجان من تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي أعلنت عن تخصيص عوائد المهرجان لمبادرة حياة كريمة.

حفل ختام مهرجان العالم علمين مدينة العلمين الشرق الأوسط شريف مدكور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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