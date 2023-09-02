بث مباشر لحفل ختام مهرجان العالم علمين

يقدم موقع "الدستور، بثًا مباشرًا لحفل ختام مهرجان "العالم علمين"من مدينة العلمين الجديدة، بعد مضي أكثر من شهر ونصف على المهرجان الذي شهد تنوعًا في الألوان الموسيقية التي تقدم فيه.

ويعد مهرجان العلمين، والذي أصبح الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي ضم خلال فعاليته أنشطة فنية وثقافية وترفيهية متنوعة.

ويقدم حفل ختام مهرجان العالم علمين الإعلامي شريف مدكور، والمهرجان من تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي أعلنت عن تخصيص عوائد المهرجان لمبادرة حياة كريمة.