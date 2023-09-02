السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث لـ"القاهرة الإخبارية": دول الجوار رفضت التدخل العسكرى فى النيجر

النيجر
النيجر

قال الكاتب والباحث السياسي علي فاضل قدريركي، إن منظمة الإيكواس منذ بداية الأزمة في النيجر دخلت في تحد كبير لأنها لوحت من أول اجتماع لها أنها تتدخل عسكريًا في النيجر.

وأضاف قدريركي خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية": "الإيكواس كانت أمهلت المجلس العسكري مدة أسبوع والأسبوع انقضى ولم تفعل شيئًا، وهناك دول أعلنت مساعدتها للنيجر مثل مالي وبوركينا فاسو والجزائر رفضت التدخل العسكري".

وأكد أن هناك العديد من دول الجوار رفضت التدخل العسكري في النيجر، مضيفًا أن هناك أيضًا عقبة تمنع التدخل العسكري في النيجر متمثلة في المادة رقم 55 لميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على أنه لا يجوز لأي مجموعة التدخل عسكريًا في دولة ذات سيادة إلا إذا حصلت على الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي.

وتابع: "روسيا والصين سيستخدمان حق الفيتو في تلك الحالة"، مؤكدًا أن التدخل العسكري في النيجر أصبح احتمالًا ضعيفًا.

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