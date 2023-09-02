ميكيسوني عن مواجهة الأهلي: متحمس للعب ضد أصدقائي القدامى

تحدث لويس ميكيسوني لاعب الأهلي السابق وفريق سيمبا التنزاني الحالي، عن مواجهة فريقه ضد المارد الأحمر في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي.

وأوقعت قرعة بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى، الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بالدور ربع النهائي من المسابقة التي ستقام بنظام الذهاب والإياب في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

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ميكيسونس: لا استطيع الانتظار للعب ضد أصدقائي القدامى

ونشر ميكيسوني عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور من مواجهته السابقة بقميص سيمبا ضد الأهلي.

وعلّق الدولي الموزمبيقي قائلاً: "لا أستطيع الانتظار للعب ضد أصدقائي القدامى".

نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأفريقي

الأهلي × سيمبا التنزاني

ماميلودي صن داونز × بترو أتلتيكو الأنجولي

الترجي × مازيمبي الكونغولي

الوداد × أنيمبا النيجيري

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نظام بطولة الدوري الأفريقي

تُقسم الأندية المشاركة في البطولة إلى مستويين وفقًا لتصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأندية.

ويضم المستوى الأول، أندية الأهلي والوداد والترجي وصن داونز بينما يضم المستوى الثاني أندية مازيمبي وأنيمبا وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي.

ومن المنتظر أن تقام مباريات النسخة الأولى من الدوري الأفريقي، بنظام الذهاب والإياب بدءًا من الدور ربع النهائي ثم نصف النهائي والنهائي.

وتنطلق المسابقة يوم 20 أكتوبر المقبل في العاصمة التنزانية دار السلام، على أن تقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، قبل أن تجرى مباراتا الدور النهائي يومي 5 و11 نوفمبر المقبل.

مواجهة محتملة ضد صن داونز

تنتظر الأهلي مواجهة صعبة للغاية ضد صن داونز الجنوب أفريقي في حال تخطي المارد الأحمر عقبة سيمبا، وتخطى الفريق الجنوب أفريقي نظيره بترو أتلتيكو.