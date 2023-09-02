السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميكيسوني عن مواجهة الأهلي: متحمس للعب ضد أصدقائي القدامى

لويس ميكيسوني
لويس ميكيسوني

تحدث لويس ميكيسوني لاعب الأهلي السابق وفريق سيمبا التنزاني الحالي، عن مواجهة فريقه ضد المارد الأحمر في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي.

وأوقعت قرعة بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى، الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بالدور ربع النهائي من المسابقة التي ستقام بنظام الذهاب والإياب في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

اقرأ أيضا.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا في ربع نهائي الدوري الإفريقي

ميكيسونس: لا استطيع الانتظار للعب ضد أصدقائي القدامى

ونشر ميكيسوني عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور من مواجهته السابقة بقميص سيمبا ضد الأهلي.

وعلّق الدولي الموزمبيقي قائلاً: "لا أستطيع الانتظار للعب ضد أصدقائي القدامى".

نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأفريقي

الأهلي × سيمبا التنزاني

ماميلودي صن داونز × بترو أتلتيكو الأنجولي

الترجي × مازيمبي الكونغولي

الوداد × أنيمبا النيجيري

اقرأ أيضا.. قرعة الدورى الإفريقى.. الأهلى يصطدم بـ سيمبا التنزانى فى ربع النهائى

نظام بطولة الدوري الأفريقي

تُقسم الأندية المشاركة في البطولة إلى مستويين وفقًا لتصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأندية.

ويضم المستوى الأول، أندية الأهلي والوداد والترجي وصن داونز بينما يضم المستوى الثاني أندية مازيمبي وأنيمبا وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي.

ومن المنتظر أن تقام مباريات النسخة الأولى من الدوري الأفريقي، بنظام الذهاب والإياب بدءًا من الدور ربع النهائي ثم نصف النهائي والنهائي.

وتنطلق المسابقة يوم 20 أكتوبر المقبل في العاصمة التنزانية دار السلام،  على أن تقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، قبل أن تجرى مباراتا الدور النهائي يومي 5 و11 نوفمبر المقبل.

مواجهة محتملة ضد صن داونز

تنتظر الأهلي مواجهة صعبة للغاية ضد صن داونز الجنوب أفريقي في حال تخطي المارد الأحمر عقبة سيمبا، وتخطى الفريق الجنوب أفريقي نظيره بترو أتلتيكو.

لويس ميكيسوني الاهلى سيمبا التنزاني مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني الدوري الإفريقي

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في ربع نهائي الدوري الإفريقي

قرعة الدورى الإفريقى.. الأهلى يصطدم بـ سيمبا التنزانى فى ربع النهائى

بعد رحيله عن الأهلى.. سيمبا التنزانى يضم لويس ميكيسونى في صفقة انتقال حر

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

خسارة قاسية للأهلي.. ومحمد شريف يسجل أول أهدافه بالدوري السعودي

والد ضحية السرطان بالمنوفية: "كانت بتقولي أحضني واقرأ جنبي القرآن"

بعد وصفه الانتخابات بالمسرحية.. "يمامة" يكشف نتائج التحقيق مع منير فخري عبدالنور

10 أخبار مفبركة بثها إعلام الجماعة الإرهابية في 30 يومًا

مصنعون ومنتجون: الإعفاءات الضريبية خطوة فى طريق تحويل مصر لقاعدة تصنيعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غيتيرش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن في كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل