الحوار الوطني يستكمل مسيرته بعقد جلسات الأسبوع السادس.. "الكشكي" يكشف التفاصيل

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني يستكمل مسيرته بعقد جلسات الأسبوع السادس، لافتًا إلى أن الفترات الماضية شهدت حالة حراك غير مسبوق، من خلال التواصل المستمر لمجلس الأمناء، والاعتكاف على الانتهاء مما تبقى من توصيات ومخرجات ونتائج للجلسات التي بلغ عددها 60 جلسة عامة، ومناقشة 70 قضية.

وأضاف الكشكي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن هناك 13 لجنة انتهت من قضاياها، لافتاً إلى أن هناك حالة ترقب ومتابعة، حيث تم متابعة استجابات كبيرة منذ اللحظة الأولى لرفع المخرجات والنتائج والتوصيات، حيث ترفع التوصيات والنتائج تباعًا.

وأشار إلى أن كل ما تنتهي منه اللجان يتم رفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تابعنا استجابة الرئيس السيسي عندما كان في مطروح وهي استجابة أبهرت الجميع ، ولاقت تقديرًا كبيرًا من مجلس أمناء الحوار الوطني، وعكست حرص السيد الرئيس على دعم الحوار الوطني والقائمين عليه.