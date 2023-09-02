السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فني: العالم أجمع شاهدًا على ما يحدث في مهرجان العلمين من إبهار ومتعة وثقافة

الناقد الفني محمد
الناقد الفني محمد شوقي

قال الناقد الفني محمد شوقي، منذ بدء مهرجان العلمين الجديدة ونحن نشهد 44 يوما من المتعة والثقافة والإبهار، لافتاً إلى أننا شهدنا الكثير من المفاجآت والأنشطة المختلفة. 

وأضاف الناقد الفني خلال مداخلة هاتفية ، عبر فضائية extra news، مع الإعلامية خلود زهران، أن الحفلات التي قدمها مهرجان العلمين الجديدة هي حفلات كنا ننتظرها منذ زمن، لافتاً إلى أنها حفلات تذكرنا بحفلات أضواء المدينة وليالي التلفزيون بشكل آخر ومختلف في مدينة ساحلية عظيمة لم نكن نتصور في يوم من الأيام، أن هذه المدينة ستكون العلمين التي كنا نسمع عنها في وقت من الأوقات أرض ألغام، لتصبح اليوم أرض أنغام وطرب وحفلات جميلة جدًا، وقد شاهدنا جميع مطربين الوطن العربي الذين غنوا في جميع أنحاء الدول العربية، لكن وجودهم في مثل هذا المكان أضفى عليهم البهجة التي نقلوها إلى الجمهور.

وأشار إلى أن مهرجان العلمين الجديدة أعاد التواصل بين المطرب والجمهور. 

الناقد محمد شوقي مهرجان العلمين الجديدة حفلات أضواء المدينة حفلات ليالي التلفزيون الاعلامية خلود زهران

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