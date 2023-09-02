السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل اقتحام منزل مواطن وتعدي ضباط إطسا على نجله داخل المركز

حبس
حبس

كشفت الأجهزة المعنية ملابسات تداول تعليق على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ادعى خلاله صاحب الحساب بقيام بعض العاملين بمركز شرطة إطسا بالفيوم باقتحام منزله وإلقاء القبض عليه لإجراء معارضة على حكم قضائي صادر ضده، وكذا سوء معاملته داخل المركز، وتعديهم على نجله بالضرب أثناء حضوره لزيارته.

txt

حقيقة اعتداء ضباط أمن الفيوم على سيدة أثناء ضبط نجلها

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6/ 8 / 2023 أمكن ضبط (صاحب الحساب، والمحكوم عليه فى 5 قضايا "ضرب - استيلاء" بالحبس 4 سنوات و6 أشهر) تنفيذاً للأحكام الصادرة ضده.

txt

أمن الفيوم يعيد طفل لأسرته بعد غياب 10 أيام

كما تبين عدم حضور أحد لزيارة الشاكي خلال فترة حجزه بالمركز.. وأن ما تم اتخاذه من إجراءات حياله جاء في الإطار القانوني.

أحد الحسابات الشخصية موقع التواصل الاجتماعي حكم قضائى التعدي على مواطن في مركز شرطة إطسا عقوبة بث الشائعات في القانون المصري مركز شرطة إطسا بالفيوم

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

قرعة الدورى الإفريقى.. الأهلى يصطدم بـ سيمبا التنزانى فى ربع النهائى

ضبط طالبين ربطا شابًا فى عمود إنارة وتصويره فى الوايلى

مصرع "العقرب" أخطر العناصر الإجرامية فى مطاردة أمنية بالدقهلية

باحث: جولات البرهان الداخلية إيذان ببداية مرحلة جديدة فى السودان

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 2-9-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

د. منى حلمى

أم المصريين.. مكمن شفائى

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل