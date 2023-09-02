تفاصيل اقتحام منزل مواطن وتعدي ضباط إطسا على نجله داخل المركز

كشفت الأجهزة المعنية ملابسات تداول تعليق على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ادعى خلاله صاحب الحساب بقيام بعض العاملين بمركز شرطة إطسا بالفيوم باقتحام منزله وإلقاء القبض عليه لإجراء معارضة على حكم قضائي صادر ضده، وكذا سوء معاملته داخل المركز، وتعديهم على نجله بالضرب أثناء حضوره لزيارته.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6/ 8 / 2023 أمكن ضبط (صاحب الحساب، والمحكوم عليه فى 5 قضايا "ضرب - استيلاء" بالحبس 4 سنوات و6 أشهر) تنفيذاً للأحكام الصادرة ضده.

كما تبين عدم حضور أحد لزيارة الشاكي خلال فترة حجزه بالمركز.. وأن ما تم اتخاذه من إجراءات حياله جاء في الإطار القانوني.