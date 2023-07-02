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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف ملابسات "بوست" اختطاف فتاة فى البساتين

اختطاف فتاة
اختطاف فتاة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول منشور عبر موقع فيسبوك يتضمن تعرض إحدى الفتيات للاختطاف حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بين قائد سيارة يستقلها صحبته فتاتان وقائد سيارة أخرى حال سيرهما بدائرة القسم، بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور، وحال انصراف قائد السيارة الأولى اصطدم بإحدى الفتاتين، وبالاستعلام عن السيارة تبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص وباستدعائه وسؤاله أيد ما جاء بالفحص.

وأضاف أنه حال قيامه بتوصيل أصدقائه حدثت المشادة المشار إليها ولدى ترجل أصدقائه من السيارة وتحركه بها اصطدم بصديقته "دون قصد"، ونتج عن ذلك إصابتها بكسر بالساق اليسرى، وبسؤال والد المصابة أيد ما سبق، وأضاف بحدوث الواقعة دون قصد من المذكور وعدم إبلاغه عن الواقعة، ورفض اتخاذ إجراء قانونى. 

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"الداخلية" تكشف ملابسات "بوست" اختطاف فتاة فى البساتين

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