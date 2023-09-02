السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية تقدم باقة من الأغاني الطربية في معرض السويس

فرقة محمد عبدالوهاب
فرقة محمد عبدالوهاب

ضمن فعاليات مشاركة  الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في معرض السويس الأول للكتاب، أحيت فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد حسني ليلة من ليالي معرض السويس للكتاب، بممشى أهل السويس، بتقديم أغاني منها خسارة، سألوني الناس، يالا نتقابل ساعة، على بلد المحبوب، دوارين في الشوارع، عليك سلام الله، ماتفوتنيش أنا وحدي.

الفعاليات تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

وتقدم قصور الثقافة في المعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، أحدث ما أصدرته، ومنها كتاب "فتنة الهامش" لحلمي سالم، و"القربان البديل" لفتحي عبد السميع، و"ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام" ترجمة أماني التفتازاني ومراجعة الدكتور أبو الحسن بكري، و"سوريا القرن التاسع عشر في رحلات روسية" ترجمة نوفل نيوف، الدكتور عادل إسماعيل، و"الليل الطويل" عن فقراء الريف في أدب خيري شلبي، لمحمد صلاح غازي، بالإضافة لأحدث ما صدر هذا العام من سلاسل الذخائر وذاكرة الكتابة والدراسات الشعبية ومجموعة الهوية وطه حسين والمسرح العالمي وغيرها ضمن سلاسل إصدارات الهيئة القيمة والتي تتميز بأسعارها المخفضة.

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أجندة قصور الثقافة.. انطلاق مهرجان الإسماعيلية للفنون وأسبوع جديد من حياة كريمة بدمياط

أنشطة قصر ثقافة المنيا

شهد قصر ثقافة المنيا عددا من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة المقدمة لرواد مواقعه، استمرارا للبرامج الصيفية بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تضمنت الفعاليات أمس استمرار الورش الفنية ومنها ورشة الخط العربي تدريب رحاب سيد، رفيف إبراهيم، كما واصلت الفنانة يسرا رفعت أعمال الرسم بالمرسم الاستنساخ مع الرواد، وواصل قسم المسرح، تقديم فعاليات ورشة إعداد ممثل، التي يقدمها المخرج المسرحي مجدي أبو زيد، بجانب ورشة تفصيل قدمت فيها حنان محمد عبد التواب التعليم على الباترون، وطريقة أخذ المقاسات، بالإضافة إلى عرض فني فرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة المنيا تضمن تبلوهات غنائية راقصة منها التحطيب، والتنورة، والسحجة، والفرقة من تدريب الفنان سيد توني.

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أنشطة قصر ثقافة المنيا عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة المايسترو أحمد حسني فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية إقليم القناة وسيناء الثقافي

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