السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البريميرليج| توتنهام يكتسح بيرنلي بخماسية.. وتشيلسي يخسر بهدف أمام نوتنجهام

توتنهام
توتنهام

اكتسح توتنهام نظيره بيرنلي بخمسة أهداف مقابل هدفين وحيد، اليوم السبت في إطار لقاءات الجولة الرابعة من  الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد السبيرز إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بينما وقع بيرنلي في المركز الأخير بدون نقاط.

خماسية السبيرز كان لنصيب الأسد منها الكوري الجنوبي سون هيونج مين بثلاثية "هاتريك"، بينما سجل كريستيانو روميو وجيمس مادسون هدف لكل واحد منهم.

وجاءت الأهداف الخمسة في الدقائق 16، 45، 54، 63 و66، بينما جاء هدفين بيرنلي  في الدقائق 4 و90 عن طريق ليلي فروستر وبرونهيل.

وفي لقاء آخر، تلقى تشيلسي ثاني خسائره في المسابقة بعدما مني الهزيمة على أرضه ووسط جمهوره بهدف نظيف على حساب نوتنجهام فوريست.

هدف اللقاء الوحيد سجله أنتوني إيلانجا بالدقيقة 48، بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكن على يسار سانشيز حارس البلوز.

فوريست رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، بينما وقع تشيلسي في المركز الـ 11 بـ 4 نقاط.

وتعادل برينتفورد مع نظيره بورنموث بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

سجل الأهداف ماتياس ينسن وبريان موبويمو لصالح برينتفورد في الدقائق 7 و90، بينما سجل هدفي بورنموث دومنيك سولانكي وديفيد بروكس بالدقائق 30 و77.

وقع برينتفورد في المركز العاشر برصيد 5 نقاط، بينما وقع بورنموث بالمركز الـ16 بنقطتين.

ومن المقرر أن تختتم مباريات اليوم السبت من الدوري الإنجليزي بلقاء قمة بين نيوكاسل يونايتد ونظيره برايتون في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة.

الدورى الانجليزى توتنهام بيرنلي تشيلسى نوتنجهام فوريست

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