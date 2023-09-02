السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيفرتون يتعادل مع شيفيلد يونايتد فى البريميرليج

ايفرتون وشيفيلد
ايفرتون وشيفيلد

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بين إيفرتون ونظيره شيفيلد يونايتد، اليوم السبت، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

التعادل هو الأول للفريقين في الدوري والذي حقق أول نقطة للفريقين اللذين تعرضا للهزيمة في الجولات الماضية.

وأصبح شيفيلد في المركز الـ 16 بنقطة وحيدة بجدول ترتيب البريميرليج، بينما وقع إيفرتون في المركز الـ18 بنقطة وحيدة.

تقدم إيفرتون في النتيجة عن طريق عبدالله دوكوريه بالدقيقة 13، ثم سجل كاميرون أرشر هدفين متتاليين بالدقائق 33 و45 لصالح شيفيلد.

وسجل هدف التعادل لصالح التوفيز أرناوت دنجوما بالدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني لفريقه.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وفي سياق آخر، تنطلق المباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وأستون فيلا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث تنطلق المباراة من استاد انفيلد.

الدورى الانجليزى شيفيلد يونايتد شيفيلد إيفرتون البريميرليج

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