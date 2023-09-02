"القاهرة الإخبارية": 150 مصابًا فى مواجهات الشرطة وإريتريين بتل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بارتفاع أعداد الإصابات جراء المواجهات بين الشرطة وطالبي لجوء إريتريين في تل أبيب إلى 150 مصابًا، بينهم 19 حالة خطيرة وفقًا لـ"القاهرة الإخبارية".

وكانت اندلعت المواجهات بعد خروج مواطنين إريتريين معارضين لحكومتهم من طالبي اللجوء في مظاهرات، متوجهين نحو سفارتهم.

فيما نصبت الشرطة الإسرائيلية الحواجز في منطقة "يد حروتسيم" لمنعهم من الوصول، الأمر الذي يجعلهم يشعرون بأنهم مواطنون درجة ثانية، واخترق المتظاهرون الحواجز وكسروا نوافذ المباني وزجاج المركبات.