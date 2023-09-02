السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: تنظيم مهرجان العلمين كان رائعًا.. وننتظر فعاليات سينمائية فى نسخته الثانية

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال الناقد الفني، علي الكشوطي، إن تنظيم مهرجان العلمين الجديدة كان رائعًا، واستطاع أن يتجنب المشكلات التنظيمية، التي كانت تواجه العديد من المهرجانات والحفلات الكبرى.

وأضاف الكشوطي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حفلات مهرجان العلمين كانت منظمة، وبالأمس، كان حفل الفنان "ويجز" يضم أعدادًا كبيرة من الجمهور الذي تفاعل معه على المسرح، ولم يشهد المهرجان وحفلاته أي مشاكل تنظيمية.

وتابع الناقد الفني أن المهرجان في النسخة الثانية يحتاج إلى إضافة فعاليات سينمائية مثل أسبوع للسينما أو فعاليات أخرى لعروض سينمائية عالمية، مشيرًا إلى أن استقبال فنانين من العالم سيكون شيئًا إيجابيًا وترويجًا للسياحة. 

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