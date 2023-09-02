آية سماحة لـ"الدستور": العلمين الجديدة مدينة مبهرة للأجانب والمصريين

قالت الفنانة آية سماحة: إن مدينة العلمين الجديدة أقيم بها الكثير خاصة أنها بُنيت وشيدت في وقت قصير جدًا، وهذا جعلنا نشعر بذهول وانبهار، خاصة عندما شاهدناها أثناء تواجدنا في فعاليات مهرجان الدراما في نسخته الثانية 2023.

وأضافت "سماحة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الحقيقة كانت أول مرة أروح وهي مكان لذيذ جدًا، وبيساعد على الترويج للسياحة، خاصة أننا في مصر محتاجين وجود أماكن مثل العلمين للترويج السياحة، وإظهار جمال معالم مصر، خاصة أن مصر من أهم الأماكن السياحية في العالم العربي، والعالم أجمع".

الفنانة آية سماحة ومسلسل الصفارة

جدير بالذكر أنه حققت الفنانة آية سماحة نجاحًا كبيرًا بدورها في مسلسل الصفارة، الذي خاضت به السباق الرمضاني لعام 2023، كما شاركت في مهرجان الدراما لعام 2023، الذي أقيم في مدينة العلمين في نسخته الثانية، ونافست على جائزة أفضل ممثل، وهو الأمر الذي أسعدها كثيرًا خاصة أنها المرة الأولى التي تشارك في مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023.

وشاركت الفنانة آية سماحة في الماراثون الرمضاني لعام 2023، بمسلسل "الصفارة"، الذي كان عملًا دراميًا مختلفًا وخارج دائرة المقارنة بالأعمال الدرامية خلال رمضان 2023، بطولة الفنان أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبدالناصر، وليد عبدالغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان، وضيوف الشرف حسن عبدالفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.