السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آية سماحة لـ"الدستور": العلمين الجديدة مدينة مبهرة للأجانب والمصريين

الفنانة آية سماحة
الفنانة آية سماحة

قالت الفنانة آية سماحة: إن مدينة العلمين الجديدة أقيم بها الكثير خاصة أنها بُنيت وشيدت في وقت قصير جدًا، وهذا جعلنا نشعر بذهول وانبهار، خاصة عندما شاهدناها أثناء تواجدنا في فعاليات مهرجان الدراما في نسخته الثانية 2023.

وأضافت "سماحة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الحقيقة كانت أول مرة أروح وهي مكان لذيذ جدًا، وبيساعد على الترويج للسياحة، خاصة أننا في مصر محتاجين وجود أماكن مثل العلمين للترويج السياحة، وإظهار جمال معالم مصر، خاصة أن مصر من أهم الأماكن السياحية في العالم العربي، والعالم أجمع".

الفنانة آية سماحة ومسلسل الصفارة

جدير بالذكر أنه حققت الفنانة آية سماحة نجاحًا كبيرًا بدورها في مسلسل الصفارة، الذي خاضت به السباق الرمضاني لعام 2023، كما شاركت في مهرجان الدراما لعام 2023، الذي أقيم في مدينة العلمين في نسخته الثانية، ونافست على جائزة أفضل ممثل، وهو الأمر الذي أسعدها كثيرًا خاصة أنها المرة الأولى التي تشارك في مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023.

وشاركت الفنانة آية سماحة في الماراثون الرمضاني لعام 2023، بمسلسل "الصفارة"، الذي كان عملًا دراميًا مختلفًا وخارج دائرة المقارنة بالأعمال الدرامية خلال رمضان 2023، بطولة الفنان أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبدالناصر، وليد عبدالغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان، وضيوف الشرف حسن عبدالفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

الفنانة أية سماحة اية سماحة مدينة العلمين الجديدة العلمين الجديد العلمين

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

عقد تصالح بـ5 ملايين جنيه.. تفاصيل المستندات المقدمة من بوسي في اتهام زوجها بالسرقة

"مبتغبشي عن عيني لحظة".. ماذا قالت والدة الطفلة التي بلعت الحشيش في فرح؟

إحباط محاولة تهريب نقد أجنبى ومصرى بمطار برج العرب

"البريد" يُشارك فى مراسم افتتاح المقر الجديد للاتحاد الإفريقى الشامل (صور)

بعد 20 يومًا من الزفاف.. "سلوى" تطلب الخلع من "الزوج الخلوق": ابن أمه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

د. منى حلمى

أم المصريين.. مكمن شفائى

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار