قبل افتتاحه.. البرنامج الفني لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية بدورته الـ 23

يوم واحد يفصلنا عن افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ23، والذي تدشن فعالياته اليوم السبت 2 سبتمبر بديفيليه فني أمام ديوان عام المحافظة القديم، بمشاركة 16 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية، ويقام حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان في اليوم التالي بقصر ثقافة الإسماعيلية في تمام الثامنة مساء، وذلك برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة "الهيئة العامة لقصور الثقافة، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية"، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحي، ويستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

وإليك البرنامج الفني لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية بدورته الـ23..

وطوال فترة المهرجان المستمر حتى الثامن من سبتمبر الجاري؛ تقدم فرق الفنون الشعبية المصرية التابعة لقصور الثقافة وهي العريش، الإسماعيلية، مطروح، حرية إسكندرية، الشرقية، ملوي، سوهاج، الأقصر، وأسوان، بالإضافة لـ6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا، فنونها التراثية المعبرة عن ثقافاتها الشعبية، في كل من نادي الشيخ زايد، نادي الفيروز، نادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين.

وبالتزامن مع فعاليات المهرجان يشهد قصر ثقافة الإسماعيلية إقامة برنامج ندوات علمية تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

4 محاور

وتدور الندوات العلمية حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، وتتضمن أربعة محاور يتم مناقشتها بالقصر على مدار أربعة أيام في الحادية عشرة صباحا.

وتدشن فعاليات الندوات بالجلسة الافتتاحية يوم الاثنين 4 سبتمبر، بالمحور الأول بعنوان "توظيف العادات والتقاليد والمعتقدات في فرق الفنون الشعبية" يشارك به د. حمدي سليمان، د. سامح شوقى، نشأت نجيب، ويوم الثلاثاء 5 سبتمبر يقام المحور الثاني بعنوان "توظيف فنون القول في فرق الفنون الشعبية" يشارك به جمال حراجي، عبده المصري، مدحت منير.

أما يوم الأربعاء 6 سبتمبر فيناقش في المحور الثالث "توظيف فنون الحركة في فرق الرقص الشعبي" بمشاركة عمرو عجمي، محمد حجاج، نصر الدين ناصر، بينما يتضمن يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر المحور الرابع بعنوان "توظيف عناصر الموسيقى في فرق الفنون الشعبية" يشارك به أشرف عوض الله، وماهر كمال.