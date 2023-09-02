السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب محل أخفى كمية كبيرة من السجائر لبيعها بالسوق السوداء

ضبط صاحب محل أخفى
ضبط صاحب محل أخفى كمية كبيرة من السجائر لبيعها بالسوق السودا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، من ضبط صاحب محل متهم بإخفاء كمية كبيرة من السجائر والبن، بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة، بالبيع في السوق السوداء.

وردت معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث شبرا، بمديرية أمن القاهرة، بقيام صاحب محل كائن بدائرة القسم، بإخفاء كمية من السجائر، لرفع الأسعار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته «196 علبة سجائر- 84 كيس بن» جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، لا سيما في مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول، وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

ضبط 3 هاربين من 32 حكمًا قضائيًا 

في سياق متصل واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الجهود عن  ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بكفر الشيخ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 30 قضية بالحبس بمدد حبس 32 سنة و9 شهور- حال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.

وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة.

وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالمنيا) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 3 قضايا بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

ضبط هارب من تنفيذ غرامات مالية 

في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية محكوم عليه فى قضيتين حكم غرامات "مبان" بإجمالى غرامات مالية بلغت (3 ملايين و150 ألف جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

السجائر البن مكاسب مالية كبيرة السوق السوداء الأجهزة الأمنية

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