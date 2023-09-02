السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توحيد أسعار تذاكر مباريات بطولة إفريقيا للطائرة

الطائرة
الطائرة

اتفق اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، مع شركة تذكرتي، على توحيد أسعار تذاكر مباريات مصر ببطولة إفريقيا لكرة الطائرة للرجال، التي تستضيفها مصر في الفترة من 1 حتى 14 سبتمبر الجاري.

وقال "قمر"، في بيان، اليوم السبت، إنه اتفق مع شركة تذكرتي على توحيد أسعار التذاكر لتصبح 40 جنيها من أجل تسهيل الحضور الجماهيري في البطولة وضمان حضور الجماهير بكثافة خلال مبارايات البطولة بالكامل.

ودعا قمر الجماهير لحضور المباريات من أجل تقديم المؤازرة والدعم للمنتخب الوطني لتحقيق اللقب القاري.

ومن المقرر أن يقام مساء اليوم السبت الاجتماع الفني والقرعة الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة رجال.

ويعقد الاجتماع الفني وقرعة البطولة في قاعة المؤتمرات الصحفية بصالة استاد القاهرة الدولي.

وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة، مشاركة 16 منتخبًا في البطولة .

وتستضيف صالات 2 و3 و4 باستاد القاهرة الدولي، بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، حيث تنطلق المنافسات غدا الأحد وتستمر حتى 14 من سبتمبر الجاري.

وشهدت الفترة الماضية استعدادات مكثفة للمنتخب الوطني الذي شارك في معسكر خارجي بمقدونيا بعدها عاد المنتخب لاستكمال البرنامج بالانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة.

وخاض المنتخب المصري للكرة الطائرة مباراتين وديتين أمام المنتخب الليبي والمنتخب المغربي، في إطار حرص الجهاز الفني على الاطمئنان على حالة اللاعبين قبل المشاركة بالبطولة.

واستقر الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي على القائمة النهائية التي ستمثل مصر في البطولة وجاءت على النحو التالي: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبدالرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

قمر الاتحاد المصري لكرة الطائرة المهندس ياسر قمر ياسر قمر أفريقيا للكرة الطائرة

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