السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"النعمانى" يتفقد أعمال إنشاء مبنى الإدارة المركزية بمقر جامعة سوهاج الجديدة

جانب من التفقد
جانب من التفقد

أجرى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بمبنى الإدارة المركزية بمقر الجامعة الجديد، يرافقه الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشرف القاضي، أمين عام الجامعة.

وأكد النعمانى أن وضع معايير للاعتماد أو الأداء الأكاديمي في الجامعات يحتاج إلى توافر بنية تحتية قوية ومتكاملة يواكب تطورات العصر الحديث ويحقق النهوض بالمجتمع.

تطوير المنظومة التعليمية 

وخلال زيارته، شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية للمبنى، وإزالة أي معوقات تعوق الانتهاء من تجهيز المبنى في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن مبنى الإدارة المركزية واحد من المشروعات الإنشائية الجديدة التى يتم تنفيذها على أرض الجامعة، لاستكمال تطوير المنظومة التعليمية بالجامعة، ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها.

وأوضح أشرف القاضي، أنه خلال الجولة تفقد رئيس الجامعة مبنى الإدارة المركزية وملحقاتها، الذى يقع على مساحة 8500 م2 بتكلفة تتخطى 183.5 مليون جنيه، ويتكون من بدروم ودور أرضى و5 أدوار عليا، ويضم مكتب رئيس الجامعة، وقاعة مجلس الجامعة، وقاعات الاجتماعات الفرعية، إلى جانب مكاتب القيادات الجامعية والإدارات المختلفة.

التجهيزات النهائية لمستشفى الجراحات التخصصى

وفي وقت سابق، تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، مشروع مبنى مستشفى الجراحات التخصصية "جراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب" داخل المستشفى الجامعي، للتعرف على الموقف التنفيذي المتعلق به تمهيدًا لاستلامه في ٢٥ يناير المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تمت متابعة التجهيزات النهائية لمبنى المستشفى؛ لتقديم خدماته العلاجية المجانية لمواطني المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، موضحًا أنه تم تصميم المبنى على مساحة ١٤٠٠م٢، ويتكون من ٧ طوابق وبدروم ودور أرضي، بطاقة استيعابية ١٥٣ سريرًا، ويضم ٨ غرف عمليات، ٤ غرف عناية ما بعد الجراحة، ٥٧ غرفة عناية مركزة ، ١٦ غرفة عناية متوسطة، بالإضافة إلى ٤ غرف عزل داخل العناية، ٨ غرف عزل خارج العناية، و٦٤ غرفة إقامة مرضى.

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