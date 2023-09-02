السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خالد بيبو: معسكر الأهلى فى النمسا يشهد حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين

خالد بيبو
خالد بيبو

قال خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، إن الأمور داخل معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًا في النمسا تسير بشكل طيب للغاية.
وأوضح "بيبو" أن المعسكر شهد حماسًا كبيرًا من كل اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة، بالإضافة إلى وجود حالة شديدة من التركيز ظهرت بوضوح على كافة عناصر الفريق، استعدادًا للموسم الجديد.
ولفت مدير الكرة إلى أن السمة الواضحة على لاعبي الأهلي خلال المعسكر الحالي هي روح التحدي والإصرار، ورغبة الجميع في إثبات جدارتهم، من أجل مواصلة مسيرة الألقاب، والاستمرار في التربع على عرش الكرة الإفريقية.
وكان الأهلي قد خاض تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، وتنوعت الحصص التدريبية بين الجوانب البدنية والفنية، في إطار خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأفضل جاهزية فنية وبدنية، وتحقيق أقصى استفادة من المعسكر الخارجي، قبل انطلاقة الموسم الجديد.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي معسكر الإعداد بالنمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، الذي سيبدأ بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات اليوم

 وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، منح اللاعبين راحة من المران اليوم السبت.
ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية غدًا الأحد بصورة طبيعية ووفقًا للبرنامج التدريبي.
وجاء قرار مارسيل كولر من أجل منح اللاعبين قسطا من الراحة، بعد التدريبات القوية التي خاضها الفريق منذ وصوله إلى النمسا يوم الإثنين الماضي؛ من أجل خوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.
وكان الأهلي قد خاض تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، وتنوعت الحصص التدريبية بين الجوانب البدنية والفنية، في إطار خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأفضل جاهزية فنية وبدنية، وتحقيق أقصى استفادة من المعسكر الخارجي، قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي معسكر الإعداد بالنمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، الذي سيبدأ بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

خالد بيبو الاهلى كولر معسكر النمسا محمود الخطيب مران الفريق

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