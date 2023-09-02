"إعداد القادة" ينظم ورشة عمل ذاتية لتعزيز دور النشء في المجتمع

أقيمت ورشة عمل ذاتية لمناقشة استراتيجية تعزيز دور الشباب والنشء في المجتمع، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية، لبناء الوعي بالاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، تحت شعار "القائد النبيل"، والذي نظمه معهد إعداد القادة، بالتعاون والشراكة مع الإدارة المركزية للتعليم المدني، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئاسة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، والدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، وأستاذة إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة، والدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، وبالتنسيق مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال، وبدعم وتعاون الوزارتين.

فى بداية ورشة العمل تم تعريف الطلاب بمحاور الاستراتيجية، وهى: "حوكمة قطاع الشباب والرقمنة والإحصائيات الشبابية، ويهدف هذا المحور إلى تعزيز كفاءة حوكمة قطاع الشباب (المجلس القومي للشباب- الهيئات الشبابية) من خلال التشريعات والإحصائيات والتحول الرقمي، تطوير وإنشاء بنية تحتية من المنشآت الشبابية تتميز بالتكامل والجودة".

رفع مستوى اللياقة البدنية

ومن المحاور محور الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، ويهدف إلى تعزيز نمط الحياة من خلال رفع مستوى اللياقة البدنية وممارسة الرياضة المنتظمة، وتحفيز مشاركة الشباب في المنافسة والريادة الرياضية محلياً وإقليميا ودولياً، وتعزيز الصحة العامة والنفسية والأنماط الغذائية للشباب والوقاية من الأمراض والممارسات الضارة بالصحة والعنف.

وهناك محور الشباب والمهارات الحياتية والمستقبلية والتكنولوجية، ويهدف إلى تعزيز تمكن الشباب من مهارات المستقبل والابتكار وتحفيز الشمول الرقمي بشكل بنّاء وآمن، ومحور الشباب والثقافة والترفيه والإبداع الفني، ويهدف إلى إطلاق عنان وإبداع الشباب المصري واستثمار أوقات فراغهم من خلال منظومة ثقافية وترفيهية وفنية وسياحية هادفة وموجهة لهم، تعمل على تنمية مواهبهم وتلبي رغباتهم واحتياجاتهم.

وكذلك محور الشباب والمشاركة في الاقتصاد وريادة الأعمال، ويهدف إلى تحفيز المناخ الداعم لمشاركة الشباب في الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير بيئة ريادة أعمال الشباب وتحفيز خلق فرص العمل اللائق لهم، ونشر ثقافة العمل الحر وزيادة المعرفة والتثقيف حول مفهوم الشمول المالي وأهمية الثقافة المالية والادخارية بين الشباب.

ومحور الشباب والعمل التطوعي وتنمية المجتمع والحفاظ على البيئة، ويهدف إلى تحفيز العمل التطوعي للشباب ومشاركة الشباب الإيجابية في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة، وأيضا محور الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية والدولية، ويهدف إلى تعزيز الانتماء للهوية المصرية، وتعزيز مفاهيم وقيم المواطنة والتسامح وتقبل الآخر لدى الشباب، بجانب تحفيز مشاركة الشباب الإيجابية في العمل السياسي والمشاركات الدولية الرسمية.

بجانب محور الشباب والمتطلبات الأساسية للمعيشة، والذي يهدف إلى تنسيق الجهود الرسمية لتوفير حياة اجتماعية كريمة للشباب من خلال إتاحة المتطلبات الأساسية والمعيشية.

وقد تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة لمناقشة كيفية تطبيق هذه المحاور داخل جامعاتهم، وتمت مناقشة الخطوات العملية لتحقيق هذه المحاور والتي أسفرت عن العديد من التوصيات، أهمها: تعزيز شعور الشباب بالانتماء للمجتمع من خلال أنشطة وبرامج تعزز الاندماج الاجتماعي، وتخفيض سن الاقتراع للسماح للعديد من الشباب بالمشاركة في الحياة السياسية، وإنشاء هيئات رسمية شبابية لتوفير منصة للشباب للتعبير عن آرائهم ومصالحهم، وزيادة التمويل لأنشطة الشباب من خلال مشروعات الحرف اليدوية التي تتبناها الوزارة، بجانب تحضير برنامج تدريبي بين وزارتي التعليم العالي ممثلة في معهد إعداد القادة ووزارة الشباب والرياضة لتأهيل الشباب لتقلد المناصب القيادية، بالإضافة إلى تطوير برنامج "المتطوع الأفضل"، وتطوير برنامج "بنك الأفكار"، ومبادرة "جمال بيتنا في كليتنا" لتزيين أسوار الجامعة، والعديد من التوصيات الأخرى المهمة والتي تواجه القضايا الملحة في المجتمع المصري.

وعقدت ورشة العمل بحضور الأستاذة شرين صفوت مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، ومجموعة من الطلاب المتطوعين لنقل خبراتهم وتجربة محاكاتهم للبرلمان، وكيفية أن يكون الشاب قائدا ومؤثرا، وقد أشرف على ورشة العمل الدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة، والدكتور ربيع سيد منسق الأنشطة الطلابية بالمعهد، والدكتور عبدالمنعم الجيلاني منسق المعهد مع المدينة، والدكتور خالد فوزى مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية في وزارة الشباب والرياضة.

من جانبه، أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أن ورش العمل تعد فرصة قيّمة للشباب لتبادل الأفكار والآراء حول كيفية تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، كما تسعى الورشة إلى تحفيز الشباب على المشاركة الفعّالة في تطوير المجتمع من خلال العمل المشترك وتبني القيم الإيجابية.

بدورها، أوضحت الأستاذة إيمان عبدالجابر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن هذه الورشة تعكس أهمية الشباب كقوة دافعة للتغيير والتطوير، وتسلط الضوء على دور الجامعات في تحفيز الشباب لتحقيق إسهاماتهم الإيجابية في مجتمعاتهم.

كما أكدت أن الوزارة دائما تسعى إلى الاستثمار فى البشر، وتبنى أفكار الشباب والعمل عليها وتقديم كافة الدعم لمبادرات الشباب.

وفيما يتعلق بمجال الاهتمام بالجانب الترفيهي للطلاب، تم تنظيم رحلة ترفيهية خلوية بهدف الاستمتاع بأنشطة ممتعة ومختلفة.

كما تم ممارسة العديد من الأنشطة المائية على البحر، بالإضافة إلى صنع مجسمات من الرمال التي تعبّر عن محاور الاستراتيجية. واختُتم ملتقى القائد النبيل بالتقاط الصورة التذكارية وتسليم الشهادات.