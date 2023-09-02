لمنع رحيله مجانًا.. الأهلى يوافق على طلب لوهافر الفرنسى بشأن لاعبه الشاب

تلقى مسئولو نادي الأهلي دعوة رسمية من قبل لوهافر الفرنسي، يطلب فيها خضوع يوسف عفيفي لاعب فريق الأهلي مواليد 2005 لفترة معايشة قبل حسم موقفه من التعاقد معه.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الأهلي وافقت على سفر اللاعب لقضاء فترة المعايشة في ظل ارتباطه مع القلعة الحمراء وأيضا لمنع رحيله مجاناً وتحفيز باقي اللاعبين الشباب للتألق وفتح باب الاحتراف أمامهم مثلما حدث مع عمر سيد معوض مواليد 2006 والذي يخضع في أحد الأندية الإسبانية.

يعد يوسف عفيفي واحدا من مواهب قطاع الناشئين الذي يعول عليه كثيرًا نادي الأهلي في الفترة المقبلة سواء في خوض تجربته الاحترافية أو تصعيده للفريق الأول خلال المواسم المقبلة.

يتواجد لوهافر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي وسبق ولعب له الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي والفرنسي بول بوبجا لاعب يوفنتوس الإيطالي.

الخطيب فى مران الفريق بالنمسا

وكان محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، حرص على حضور المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم، والذي أقيم صباح أمس على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، خلال المعسكر الإعدادي المقام حاليا في النمسا.

وحرص رئيس النادي على حضور المران؛ من أجل دعم وتحفيز اللاعبين، في ظل الاستعداد القوي لانطلاق الموسم الجديد.

وكان الكابتن محمود الخطيب، قد وصل إلى معسكر إعداد الفريق بالنمسا، وكان في استقباله الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة ومارسيل كولر المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكر الإعداد في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اختتم مرانه الجماعي الذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خلال المران المسائي.

وقامت المجموعة الأولى بأداء تدريبات بدنية خفيفة داخل أرضية الملعب، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني.

فيما قامت المجموعة الثانية من لاعبي الفريق بأداء تدريبات داخل الجيم، تحت إشراف مخطط أحمال الأهلي.