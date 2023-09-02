كولر يجهز كريم نيدفيد لتعويض غياب عمرو السولية ورحيل حمدى فتحى

بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، يتحرك لترتيب أوراق الفريق خلال الوقت الحالي قبل انطلاقة الموسم الجديد؛ من أجل تعويض بعض الغيابات داخل الفريق.

وكشف مصدر أن كولر يراهن حاليًا على كريم نيدفيد العائد من فترة الإعارة خلال انطلاقة الموسم الجديد؛ لتعويض غياب عمرو السولية لكثرة إصاباته وأيضًا رحيل حمدي فتحي للوكرة القطري.

وأضاف المصدر أن المدير الفني عقد جلسة مع كريم نيدفيد طالبه باستغلال الفرصة، بعد تأكد غياب عمرو السولية لفترة تصل إلى شهر وصعوبة لحاقه بالسوبر الإفريقي.

وأشار إلى أن رغبة كولر في تأخير خطوة ظهور إمام عاشور، وذلك لحين الوصول إلى أفضل فورمة فنية وبدنية.

وأوضح أن اللاعب وعد كولر ببذل قصاري جهده في التدريبات والمنافسة مع زملائه لصالح الفريق من أجل مواصلة الانتصارات وحصد الألقاب.

يذكر أن كريم نيدفيد قد عاد من جديد إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك بعد أن تواجد على سبيل الإعارة مع فيوتشر لمدة موسمين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم مرانه الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران المسائي.

وأدت المجموعة الأولى تدريبات بدنية خفيفة داخل أرضية الملعب، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفنى.

فيما أدت المجموعة الثانية من لاعبي الفريق بأداء تدريبات داخل الجيم، تحت إشراف مخطط أحمال الأهلي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على حضور المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم، والذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، خلال المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في النمسا.

وحرص رئيس النادي على حضور المران من أجل دعم وتحفيز اللاعبين، في ظل الاستعداد القوي لانطلاق الموسم الجديد.