السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يجهز كريم نيدفيد لتعويض غياب عمرو السولية ورحيل حمدى فتحى

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد

بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، يتحرك لترتيب أوراق الفريق خلال الوقت الحالي قبل انطلاقة الموسم الجديد؛ من أجل تعويض بعض الغيابات داخل الفريق.

وكشف مصدر أن كولر يراهن حاليًا على كريم نيدفيد العائد من فترة الإعارة خلال انطلاقة الموسم الجديد؛ لتعويض غياب عمرو السولية لكثرة إصاباته وأيضًا رحيل حمدي فتحي للوكرة القطري.

وأضاف المصدر أن المدير الفني عقد جلسة مع كريم نيدفيد طالبه باستغلال الفرصة، بعد تأكد غياب عمرو السولية لفترة تصل إلى شهر وصعوبة لحاقه بالسوبر الإفريقي.

وأشار إلى أن رغبة كولر في تأخير خطوة ظهور إمام عاشور، وذلك لحين الوصول إلى أفضل فورمة فنية وبدنية.

وأوضح أن اللاعب وعد كولر ببذل قصاري جهده في التدريبات والمنافسة مع زملائه لصالح الفريق من أجل مواصلة الانتصارات وحصد الألقاب.

يذكر أن كريم نيدفيد قد عاد من جديد إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك بعد أن تواجد على سبيل الإعارة مع فيوتشر لمدة موسمين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم مرانه الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران المسائي.

وأدت المجموعة الأولى تدريبات بدنية خفيفة داخل أرضية الملعب، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفنى. 

فيما أدت المجموعة الثانية من لاعبي الفريق بأداء تدريبات داخل الجيم، تحت إشراف مخطط أحمال الأهلي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على حضور المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم، والذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، خلال المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في النمسا.
وحرص رئيس النادي على حضور المران من أجل دعم وتحفيز اللاعبين، في ظل الاستعداد القوي لانطلاق الموسم الجديد.

كولر مران الأهلي كريم نيدفيد محمود الخطيب عمرو السولية

مواد متعلقة

كولر يرفض رحيل أى لاعب من الأهلى.. وتقرير الخبير النمساوى يحسم مصير "السولية"

كريم نيدفيد يتحدث عن عودته للأهلى ومثله الأعلى محليًا وعالميًا

كولر يحدد مصير كريم نيدفيد ويمنحه أسبوع إجازة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

"ورم أمريكا الخبيث".. نانسى بيلوسى تهاجم ترامب وتدعو الجمهوريين للتخلى عنه

لمنع رحيله مجانًا.. الأهلى يوافق على طلب لوهافر الفرنسى بشأن لاعبه الشاب

"بسبب غيرة العمل".. عامل يقتل زميله بآلة حادة والنيابة تحيله لـ"الجنايات"

انتظام حركة المرور بالمحاور والشوارع الرئيسية فى القاهرة والجيزة

من دول مختلفة.. مرسى علم تستقبل 32 رحلة طيران سياحية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة