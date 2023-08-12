كولر يتمسك بـ كريم نيدفيد مع الأهلي.. و6 عروض تطارد عمار حمدي

تمسك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، ببقاء كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول العائد من فترة إعارته ضمن صفوف فيوتشر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر بالأهلي أن كولر رفض مناقشة عروض رحيل كريم وليد نيدفيد التي وصلت النادي من أندية زد وفاركو وفيوتشر بسبب الحاجة له فى الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن الغيابات التي يعاني منها الفريق بعد إصابة خالد عبدالفتاح بكسر في عضلة الترقوة جعلت المدير الفني يتمسك بعودة اللاعب، خاصة أنه لعب فى أوقات سابقة فى مركز الظهير الأيمن، وهو ما يعزز موقفه فى ظل إصابة خالد عبدالفتاح وغيابه لمدة 3 أشهر بسبب جراحة فى الترقوة، إلى جانب عدم مشاركة كريم فؤاد وأكرم توفيق لمدة 3 أشهر لحين الإنتهاء من البروتوكول الطبي المتعلق بإصابة الرباط الصليبي.

من ناحية أخرى تلقى مسئولو الأهلى أكثر من 6 عروض لاستعارة عمار حمدى لاعب وسط الفريق الأول الذى تم وضعه على قائمة الانتظار لمنع رحيله مجاناً والإنتقال إلي الزمالك أو بيراميدز في صفقة انتقال حر.

وكشف مصدر أن إدارة التعاقدات عقدت جلسة مع اللاعب لمنافشة العروض التي وصلت الفريق من أندية زد وسيراميكا وفاركو والجونة وإنبي والاتحاد السكندري، ويبدو أن الأقرب لاستعارته هو نادى الاتحاد السكندري الذى قضى اللاعب فيه فترة إعارة الموسم الماضي.

وأضاف المصدر أن الأهلى ترك للاعبه حرية اختيار المكان الذى سيلعب له معارا لمدة موسم بهدف العودة لمستواه ثم الوجود من جديد فى الفريق.

فيما بات وليد مصطفى لاعب الفريق الشاب قريبا للغاية من الانتقال إلى الداخلية أو الجونة بنظام البيع النهائي بعد منحه حرية اختيار الفريق الذي يرغب في الانضمام لصفوفه، خاصة بعد قرار السويسري مارسيل كولر استبعاد اللاعب من حساباته في الموسم الجديد.