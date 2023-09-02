السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ينطلق اليوم.. خريطة فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية الدولي

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، انطلاق أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية  في دورته الثالثة والعشرين، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي

ويُقام طابور عرض الفِرق المشاركة بهذه النسخة من المهرجان "الديفيليه" في تمام السادسة مساءً، بشارع محمد على بحي أول مدينة الإسماعيلية، أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

فيما تقرر أن يُقام حفل افتتاح المهرجان في تمام الثامنة من مساء الأحد ٣ سبتمبر، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة.

ويقام على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، معرض للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية.

على أن تُقام العروض يوميًا من يوم الإثنين ٤ سبتمبر حتى الخميس ٧ سبتمبر بمسارح (حديقة الشيخ زايد - نادي الدنفاه - نادي الفيروز - مركز ومدينة فايد - مركز ومدينة القنطرة غرب- مركز ومدينة القصاصين).

ويُقام حفل ختام المهرجان يوم الخميس ٨ سبتمبر على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، ٨ فرق مصرية (سوهاج، الأقصر، ملوي، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية) بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

كما تشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم لأول مرة مشاركة شرفية بالمهرجان، بالإضافة لمشاركة ست فِرق أجنبية (المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، إندونيسيا، الهند، وفلسطين).

ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية أحد المهرجانات الدولية المهمة على مستوى العالم، والذي انطلقت دورته الأولى عام ١٩٨٥.

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