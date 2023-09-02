مصدرون: الشركات المساهمة في التحول ليست مستعدة لمواجهة المخاطر المناخية

كشف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، عن دراسة أجراها حول الشركات المصدرة وقدرتها فى مواجهة المخاطر المناخية انة لم تحقق أي من الشركات الـ483 الموجودة في 33 منطقة جغرافية التي شملتها الدراسة أداءً جيدًا في جميع أهداف CCIF الثلاثة. حتى بين مصدري السندات الخضراء.

ولم يحدد التحليل أي مصدر حقق أداءً جيدًا في جميع الأهداف الثلاثة لصندوقوهى CCIF: التخفيف (تحديد الأهداف والاستراتيجيات)، والتكيف (التعرض المنخفض للمخاطر و/أو خطط واستراتيجيات التكيف)، والسياسة المالية. المساهمة (الإيرادات الخضراء).

وأوضح تحليل الدراسة أن معظم الشركات معرضة لمخاطر المناخ المادي ولكنها لا تتخذ إجراءات لإدارتها، وأنه بنسبة بلغت 14% فقط من الشركات التي شملتها الدراسة لديها خطط للتكيف والمرونة، ما يترك الباقي عرضة لخسارة محتملة في القيمة المالية.

في حين أن القطاعات والشركات تركز بشكل أكبر على التخفيف من تغير المناخ، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود المركزة نحو تخطيط التكيف مع المناخ وتنفيذه و بالنسبة للكيانات التي تم أخذ عينات منها، كانت العمليات عبر مواقع جغرافية متنوعة، وعدم اتساق بيانات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وأن القدرة المالية للشركة أصبحت من بين العوامل الصعبة في الأداء الجيد عبر جميع أهداف CCIF الثلاثة.

لمحة أولى عن كيفية أداء القطاعات والشركات والجهات المصدر

ويقدم التقرير لمحة أولى عن كيفية أداء القطاعات والشركات والجهات المصدرة ويوفر معلومات قيمة لكل من المستثمرين والجهات المصدرة أنفسهم.

وقال دونجيك لي، المدير العام للإدارة المصرفية (المنطقة 1)، من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: “لقد أثبت التفويض أنه مناسب للعديد من المستثمرين المتطورين على مستوى العالم. ونحن نتطلع إلى جهودنا المستمرة لتعبئة توجيه رأس المال الخاص نحو فجوة التمويل التي تشتد الحاجة إليها في أدوات الدخل الثابت الخاصة بتغير المناخ في البلدان النامية. ويسعدني أيضًا أن أشارككم التقرير البحثي الخاص بالشركات وتغير المناخ الذي أعدته مؤسسة Fitch Solutions وصندوق الكربون ومبادرة سندات المناخ”.

ويوضح البحث كيف يمكن لصندوق CCIF مساعدة المستثمرين على دمج القضايا المتعلقة بالمناخ بشكل منهجي في قراراتهم الاستثمارية.

جان جاك باربيريس،رئيس قسم العملاء من المؤسسات والشركات والشؤون البيئيةوالاجتماعية والحوكمة ، Amundi"، علق قائلاً: "باعتبارنا شركة رائدة عالميًا في مجال الاستثمار المسؤول، نعتقد أنه من مسؤوليتنا تشجيع وتسريع انتقال الشركات نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما في ذلك الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية حيث ستكون مخاطر المناخ أكثر حدة.

ويسعد أموندي أن يرى أن إطار الاستثمار الخاص بتغير المناخ التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأموندي وان التبنيه من قبل المستثمرين المؤسسيين ويعد الإطار أداة رائدة تترجم الأهداف الرئيسية الثلاثة لاتفاق باريس إلى مقاييس أساسية لتزويد المستثمرين بأداة جديدة لتقييم مستوى توافق الجهات المصدرة مع أهداف التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه والتحول منخفض الكربون. وإن استخدام التقرير جنبًا إلى جنب مع الإطار يوفر لكل من المصدرين والمستثمرين رؤية قيمة حول كيفية أداء الشركات وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى تحسين.

ميشيل كارافياس، الرئيس العالمي لأبحاث الصناعة، شركة Fitch Solutions قال: "هناك مستوى عالٍ من عدم الاتساق في كيفية استجابة القطاعات المختلفة لأهداف اتفاق باريس. في حين أن معظم القطاعات تبلغ عن انبعاثات الكربون وأهداف التخفيض (التخفيف) بمستوى من الاتساق، فإن هذا الحال أقل بكثير بالنسبة للشركات التي تبلغ عن كيفية تكيفها مع تغير المناخ (التكيف) أو المساهمة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ( مساهمة). ومن الجدير بالذكر أن هناك ارتباطًا بين الصناعات التي ترتبط فيها انبعاثات الكربون بشكل مباشر بنماذج أعمالها (مثل الطاقة والمرافق والنقل). لقد طورت هذه الشركات سياسات أكثر وضوحًا وأبلغت عن المزيد من البيانات حول مساهمتها في التحول و يجب أن يكون هناك مستوى أكبر من الاتساق في معايير الإبلاغ عن البيانات لتمكين المقارنة بين أداء الشركة والقطاع،

كريس ستيفنز، مدير آسيا وأفريقيا، بصندوق الكربون قال: “تعد الأطر الموثوقة ضرورية لأنها توفر مجموعة مشتركة من المقاييس والمنهجيات التي يمكن للمستثمرين من خلالها المواءمة، ويساعد إطار الاستثمار في مجال تغير المناخ (CCIF) على دفع التمويل المتوافق مع المناخ بالحجم والوتيرة المطلوبة، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق اتفاق باريس، بناءً على خبرتنا في تطوير أطر العمل عبر قطاعات متعددة، كان من الرائع اختبار CCIF وتطبيقه من خلال تطوير هذه السلسلة من دراسات الحالة”.

وتسلط النتائج الضوء على الجهود الجديرة بالثناء التي بذلتها بعض الشركات الآسيوية؛ ومع ذلك، هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وإدراكاً لتعرض المنطقة لتأثيرات تغير المناخ وبيئات السياسات المتغيرة بسرعة، يتعين على الشركات الآسيوية إجراء تقييمات أكثر تفصيلاً للمخاطر والفرص المناخية التي تواجهها. ومن ناحية التخفيف.

وقال شون كيدني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمبادرة سندات المناخ، إن "صندوق CCIF التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية-أموندي هو أداة تقييم رائدة للمستثمرين، وتكشف نتائج هذا التقرير عن رؤى مثيرة للاهتمام حول الأداء المناخي لجهات الإصدار وقطاعاتها".

وأرضف: “يجب علينا تسريع جهودنا للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، إن التكيف والمرونة أصبحا الآن في مركز الاهتمام، ولا يتعلق الأمر بواحدة أو أخرى، فالتحدي المناخي هو القتال على كلا الجبهتين”.

ويتطلع المستثمرون بشكل متزايد إلى فهم وقياس وتتبع الاستراتيجيات المناخية للشركات لتلبية طلب العملاء والمساهمة في أهداف اتفاق باريس، ومع ذلك، فإن مستوى المعلومات المتاحة وجودة البيانات المبلغ عنها تختلف باختلاف البلدان والصناعات، مما يجعل من الصعب إجراء المقارنات وإجراء المقارنة المرجعية، ويسعى إطار الاستثمار في تغير المناخ AIIB-Amundi إلى تزويد المستثمرين بالقدرة على فحص الاستثمارات بناءً على العوامل المرتبطة بالمناخ وتحديد وإدارة مدى تعرضهم للمخاطر المرتبطة بتغير المناخ.

يذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتي هو بنك تنمية متعدد الأطراف تتمثل مهمته في تمويل البنية التحتية للمستقبل - البنية التحتية التي تكون الاستدامة في جوهرها، بدأء عملياته في بكين في يناير 2016، ومنذ ذلك الحين توسع إلى 106 عضوًا معتمدًا في جميع أنحاء العالم.ويبلغ رأسمالة 100 مليار دولار أمريكي وحاصلة على تصنيف Triple-A من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى، ومن خلال العمل مع الشركاء، يلبي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية احتياجات العملاء من خلال إطلاق العنان لرؤوس أموال جديدة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمدعمة بالتكنولوجيا والتي تعزز الاتصال الإقليمي.

وأموندي شركة إدارة الأصول الأوروبية الرائدة، المصنفة بين أفضل 10 لاعبين عالميين وتقدم لعملائها البالغ عددهم 100 مليون من الأفراد والمؤسسات والشركات - مجموعة كاملة من حلول الادخار والاستثمار في الإدارة النشطة والسلبية، في التقليدية أو الأصول الحقيقية ويتم تعزيز هذا العرض بأدوات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لتغطية سلسلة قيمة الادخار بأكملها. وتدير حاليًا أكثر من 1.9 تريليون يورو من الأصول، مع مراكزها الاستثمارية الدولية الستة وبفضل القدرات البحثية المالية وغير المالية والالتزام طويل الأمد بالاستثمار المسؤول، تعد Amundi لاعبًا رئيسيًا في مشهد إدارة الأصول. يستفيد عملاء Amundi من خبرة ومشورة في 35 دولة.

ومبادرة سندات المناخ هى منظمة غير ربحية تركز على المستثمرين، وتشجع الاستثمار على نطاق واسع في الاقتصاد منخفض الكربون.

أما CCIF فقد إطلاق إطار الاستثمار في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأموندي في مجال تغير المناخ (CCIF) ويهدف إلى تزويد المستثمرين بأداة مرجعية لتقييم الاستثمار في مواجهة المخاطر والفرص المالية المتعلقة بتغير المناخ. وهو يترجم الأهداف الثلاثة لاتفاق باريس إلى مقاييس أساسية يمكن للمستثمرين استخدامها لتقييم مستوى التقدم الذي يحرزه الاستثمار نحو تحقيق أهداف التخفيف من تغير المناخ والتكيف والقدرة على الصمود والأهداف الانتقالية المنخفضة الكربون. بالنسبة لكل هدف، يحدد CCIF المقاييس الرئيسية التي يمكن استخدامها لتقييم المخاطر والفرص المالية، وقد تم تطوير صندوق CCIF بشكل مشترك من قبل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وشركة أموندي، وتمت الموافقة عليه من قبل مبادرة سندات المناخ.

وصندوق الكربون Carbon Trust هي شركة استشارية عالمية للمناخ مدفوعة بمهمة تسريع الانتقال إلى مستقبل خالٍ من الكربون روادًا في مجال المناخ لأكثر من 20 عامًا، ساعدت في وضع أكثر من 200 هدف قائم على العلوم وقاموا بتوجيه أكثر من 3000 منظمة ومدينة عبر خمس قارات في طريقهم إلى صافي الصفر في الأسواق المتغيرة باستمرار.