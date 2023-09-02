السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

BBC: محمد الفايد بنى إمبراطورية تجارية فى الشرق الأوسط قبل انتقاله لبريطانيا

محمد الفايد
محمد الفايد

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الملياردير محمد الفايد بنى إمبراطورية تجارية في الشرق الأوسط قبل أن ينتقل إلى بريطانيا في التسعينات.

توفي محمد الفايد، رئيس هارودز السابق الذي قتل ابنه دودي في حادث سيارة إلى جانب الأميرة ديانا، أميرة ويلز، عن عمر يناهز 94 عامًا.

وأضافت الشبكة، أن الملياردير المصري محمد الفايد ارتبط اسمه بنجله الراحل دودي الفايد بالأميرة ديانا، والحادثة الأليمة، والتي انتهت بموت كلاهما.

أشارت الشبكة إلى أن الفايد شاب سكندري، مغامر تحول من الجوع والفقر إلى واحد من أغنياء العالم، بدأ حياته عتالًا ينقل البضائع والسلع في ميناء الإسكندرية حتى شق طريقه إلى القمة في مدينة الضباب لندن، ليتربع على عرش إمبراطورية محلات «هارودز» الشهيرة في قلب العاصمة البريطانية، وفق ما ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية.

والمليادير المصري محمد عبدالمنعم الفايد، ولد في مدينة الإسكندرية في 27 يناير 1933، ولم تكن أسرته غنية، بل كانت أسرة بسيطة، كان الأب يعمل مدرسًا للغة العربية، والأم ربة منزل تقليدية.

بدأ محمد الفايد عمله عاملًا في ميناء الإسكندرية، ثم سافر الفايد إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل في بيع ماكينات الخياطة، وكون ثروة معقولة وعاد إلى مصر ليبدأ من جديد في العمل بشحن البضائع.

وتعرف في هذا الوقت على الملك محمد حسن البقلية سلطان بروناي، وتولى إدارة أعماله وثرواته، حينها سافر إلى الإمارات وتحديدًا إلى إمارة دبي، حيث كان صاحب فكرة تدشين أول مرسى للسفن بدبي.

قالت الشبكة فتحت مدينة الضباب ذراعيها للفايد للعمل والاستثمار، وصل الفايد إلى بريطانيا في عام 1974م، وبدأ العمل في 1975م، حيث كان عضوًا في مجلس إدارة لونرهو، وهي من أهم الشركات التي تعمل في تقديم الاستثمارات داخل القارة الإفريقية.

ولكنه لم يستمر طويلًا فبعد تسعة أشهر فقط ترك الفايد مجموعة لونرهو، وقام بشراء فندق دورشستر وتوسع من جديد فقام بشراء فندق ريتز بفرنسا.

كان نجاح الفايد سريعًا وكان محط أنظار الجميع، خاصة بعد أن قام بشراء قصر دوق وندسور بفرنسا، وفي محاولة منه لتوطيد علاقاته بالأسرة الحاكمة أرسل محتويات القصر للملكة لتختار ما تريد منها.

توسعت أعمال الفايد، ففي عام 1985م تمكن من الحصول على الحصة الأكبر للأسهم من سلسلة محلات هارودز الشهيرة بنسبة 65% من الأسهم، والتي تشتري منها الأسر الحاكمة بالعالم الملابس وجميع متعلقات القصور الملكية.

بدأت القصة بين دودي وديانا بسبب ملازمة دودي أو عماد الفايد لوالده في أعماله في المملكة المتحدة، وتعرف حينها على الأميرة ديانا، التي كانت تعيش في حياة مأساوية مع زوجها وقررت تركه والارتباط بدودي الفايد.

لم تلق قصة الحب بين ديانا ودودي القبول بين الأسرة الحاكمة أو بين الطبقات العليا في بريطانيا، ويقال أن الرفض كان بسبب جنسية عماد الفايد فهو مصري الجنسية، في الحادي والثلاثين من أغسطس عام 1997م عرف العالم الخبر المفزع.

خبر موت ديانا ودودي في حادث سيارة في نفق بفرنسا، لم يتردد محمد الفايد ثانية في اتهام الأسرة الحاكمة والمخابرات البريطانية والفرنسية بتدبير الحادث، الأمر الذي زاد من توتر العلاقات بين الفايد والسلطات البريطانية.

شبكة سي ان ان الأمريكية محمد الفايد بريطانيا هارودز الملياردير

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر السبت 2-9-2023

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

ترتيب الدورى الإسبانى قبل مباريات اليوم السبت 2-9-2023

جعله بين كبار البريميرليج.. كيف وضع محمد الفايد بصمته على فولهام؟

جمارك سفاجا تضبط 3 محاولات تهرب جمركى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة