ويجز يلبى طلب الجمهور ويشعل العلمين الجديد بأغنية "البخت"

أشعل النجم ويجز، نجم الراب المصري الشاب، حفله بمهرجان العلمين الجديدة المقام حاليا بساحة العلمين أرينا، وسط الآلاف من الجمهور المحتشد منذ ساعات لانتظار نجهم المفضل.

حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة

وحرص ويجز على تقديم عدد كبير من الأغنيات التي رددها الجمهور معه، حيث لبى طلبات الجمهور منذ بداية الحفل بغناء أغنية “البخت” التي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وتقول الأغنية:

عيني منها بشكل جدي (بشكل جدي)

وتقيلة مش تقلانة، اتبخر سحري (عيني مليانة منها)

ومش باجي على بالها ما فكرتش (ولا باجي على بالها)

وبالي فيها بابا بالي مش ملكي (ولا باجي على بالها)

بلعب البخت (وبعدين؟)

سألتها ورفضتني

استغربتها، أومال فين هيبتي؟

حبيبي أنا بضحك على خيبتي

ياخي كنت عالثبات وهزتني

واللي فات ده كان سحري

مش باجي على بالها إن جات سيرتي

أنا بالي معاها مش ملكي

قالت كلام قبل أما تشوفني عارفني صعب ومش مفهوم

كلامي دبش ومش موزون أو بتحب حد والبال مشغول؟

ما شوفتوهاش ولا حد يلومني ملاك بريء ولا أنا مخدوع؟

هي توتر ولا أنا مهزوز أو آذاها حد والكل مرفوض؟

ولا إيه القصة، حبيبي فيدني اللي آذوك ياما، حبيبي سيبني

أخلي الجاي ورود وشموع يتغنالها وبصوت مسموع

ولا إيه القصة، حبيبي فيدني اللي آذوك ياما، حبيبي سيبني

أنسيك ماضي كله دموع ولا ماقدرش أسيبك موجوع

سحرتني ولا سحرتلي؟ (سحرتني ولا سحرتلي؟)

وعيون مش محتاجة تسحرلي (وعيون مش محتاج تسحرلي)

مش عايزة تجيبني بس جابتني (مش عايزة تجيبني بس جابتني)

ونسيتني وفي قصتي حبستني

والله ووقعت، بفكر فيك، كتير بالي عليك مشغول

وأنا بتصعب عليا حالي وأنا بكتبلك كلام معسول

بعيد عن عيني ويا عيني مع غيري ومش مبسوط

ده أنا أضيع عمري يا عمري وأحبك حب مش مشروط

لا تلاقي عندي وعود كدابة وكبرت على ولا شيء مضمون

كلامي على قد اللي معايا في الحب ماستناش مردود

بالراحة على قلبي المكسور اللي مشكلته إنه فيك مسحور

مين إختار اللي عينيك عملوه، ده مش ذنبي أنا صحيت محطوط

ولا إيه القصة، حبيبي فيدني اللي آذوك ياما، حبيبي سيبني

أخلي الجاي ورود وشموع يتغنالها وبصوت مسموع

ولا إيه القصة، حبيبي فيدني اللي آذوك ياما، حبيبي سيبني

أنسيك ماضي كله دموع ولا ماقدرش أسيبك موجوع

واصل النجم ويجز، نجم الراب الأول في المنطقة، حفله بمهرجان العلمين الجديدة المهرجان الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدم عددًا كبيرًا من أغنياته وسط تفاعل ضخم من الجمهور.