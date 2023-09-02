ويجز يرقص جمهوره على كلمات "بتمشى فى الزمن" بمهرجان العلمين

واصل النجم ويجز، نجم الراب الأول في المنطقة حفله بمهرجان العلمين الجديدة المهرجان الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدم عدد كبير من أغنياته وسط تفاعل ضخم من الجمهور.

حفل ويجز

حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة

وزاد تفاعل الجمهور مع كلمات أغنية فيلم “الغسالة”، وهي أغنية “بتمشى في الزمن”، والتي استمر الجمهور في غنائها من بدايتها لنهايتها وفي نهايتها صفق الجمهور بشكل كبير للغاية، وتقول كلمات أغنية بتمشى في الزمن لويجز:

بتمشى في الزمن محشي طاقة وعندي أمل

عبقري ومثير للجدل راسي رافعها للسما

بتمشى في الزمن محشي طاقة وعندي أمل

عبقري ومثير للجدل راسي رافعها للسما

بتوديني وتجيبني دارت الغسالة

بتشتت وافكاري بتصارعني كالعادة

هنحل وهنفز انا جوا الآلة صاحبي الوحدة قتالة

في دماغي طفل وراجل عجوز

عندي شجاعة اصارع النمور

نطارد حبي والهدوء

مرشتني ممرشتش الهدوم

غسلتني الدنيا بالدموع

نقاشات ساخرة عالسطوح

هموم من اللي تكسرلي الضلوع

طريقنا صعب وبلا رجوع بتوديني وبتجيبني

دارت الغسالة بتشتت وافكاري بتصارعني كالعادة

هنحل وهنفذ انا جوا الآلة صاحبي الوحدة قتالة

بتمشى في الزمن محشي طاقة وعندي أمل

حفل ويجز

عبقري ومثير للجدل راسي رافعها للسما

بتمشى في الزمن محشي طاقة وعندي أمل

عبقري ومثير للجدل راسي رافعها للسما

تغسلنا وتمرشنا في مساحيقها بوشنا

من شقاكي دوبنا زميلي كل ده بمجهودنا

تغسلنا وتمرشنا في مساحيقها بوشنا

من هواكي دوبنا زميلي كل ده بمجهودنا

كل دي فران كل ده بجرب برجع الامجاد

انا زمان انا بحرك اخوات زمان بتطعني

مش بتمرض مش بتطبطب ولا تدلع ولا ترطب

حقودين حقودين وشوش تبهت

ميدورهاش الا لو في ايده كتابها

انا في المعمل سي بي دي يمكن انسى

بتمشى في الزمن لما بزهق

توديني وتجيبني دارت الغسالة

بتشتت وافكاري تصارعني كالعادة

هنحل وهنفز انا جوا الآلة