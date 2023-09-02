السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

زياد ظاظا يشعل حفله بالعلمين الجديدة بأغنية "سمع أخينا"

زياد ظاظا
زياد ظاظا

أشعل المغني الشاب زياد ظاظا فقرته بساحة العلمين أرينا ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة، من خلال عدد من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور الكبير الموجود بالعلمين الجديدة، قبل حفل النجم ويجز المقرر أن يصعد خلال دقائق.

زياد ظاظا

حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة

وقدم زياد أغنيته الشهيرة “سمع أخينا” التي تفاعل معها الجمهور من الشباب الذي حرص على حضور الحفل الغنائي الضخم خلال الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين الجديدة.

زياد ظاظا

وتقول كلمات أغنية زياد ظاظا سمع أخينا:

سمع أخينا بيه ‎الفرد دي فيها إيه

‎والعيلة الكريمة إيه ‎عاملين جريئة ليه

‎تعوجها على إيه ‎زهقت مالزيف

‎تحك فينا ليه ‎ياكيفكم الكيك

‎سمع أخينا بيه ‎الفرد دي فيها إيه

‎والعيلة الكريمة إيه ‎عاملين جريئة ليه

‎تعوجها على إيه ‎زهقت مالزيف

‎تحك فينا ليه ‎ياكيفكم الكيك

‎أخوك تعبان وفاقد أهلية

‎ومع إحترامي بقى للاشقيا

‎مفيش إحترام مني خالص للاغبيا

‎و مفيش تقدير لعيال حرامية

‎وجراءة جايباني من غير أدوية

‎ولو عطلت منك رن عليا

‎الزوز علامة والعيشة كما هى

‎مبتغيرش مع النقدية ‎وخش

‎يمكن تجيبك

‎عارف داء مش هيسيبك

‎وبفلوهاتكو ياعيال ياغريبة

‎ببعت وارزمن مش هجليلك

‎هوب ‎نقلبها استيڤا

‎واعاملكو حبس ياشباب يا جميلة

‎واسكنكو دورة ومعاملة اليمة

‎وخد التريند الجاي ده في إيدك

‎أنا ليا اخواتي حاجه أصل الأصل

‎إنت كل اخواتك خيش 

‎أصلب طولك يا ضهري متنحنيش عشان الغدر باين

‎واللي افتكرته أصيل طلع خسيس طلع خايب

‎سمع أخينا بيه ‎الفرد دي فيها إيه

‎والعيلة الكريمة إيه ‎عاملين جريئة ليه

‎تعوجها على إيه ‎زهقت مالزيف

‎تحك فينا ليه ‎ياكيفكم الكيك

‎سمع أخينا بيه ‎الفرد دي فيها إيه

‎والعيلة الكريمة إيه ‎عاملين جريئة ليه

‎تعوجها على إيه ‎زهقت مالزيف

‎تحك فينا ليه ‎ياكيفكم الكيك

زياد ظاظا
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