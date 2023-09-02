زياد ظاظا يشعل العلمين أرينا بـ "كيه كيه" قبل صعود ويجز
أشعل المغني الشاب زياد ظاظا مسرح العلمين أرينا قبل قليل من خلال أغنيته "كيه كيه"، والتي تراقص معها الجمهور بشكل كبير خلال الدقائق الماضية قبل صعود نجم الليلة ويجز إلى مسرح الحفل.
حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة
وقدم زياد ظاظا عددًا من أغنياته التي تفاعل معها الشباب الموجود لحضور حفل الراب الضخم، حيث ينتظرون ويجز نجم الليلة.
وتقول كلمات أغنية "كيه كيه" لزياد ظاظا:
خمسة نظام ألا أقلة وماتثورجشي، عشان
أنا لا بعتمد أي جتة ولا بعتمدك أفلان
ماتقوليش إن إنتَ منين، "ليه؟" بيبان
عندي إخوات فعالة وفي ضهري أزميلي، بيبان
إممم، بس إنتَ رخيص
عندي كتير منكم في الكيس
بفعل في الحال أما إنتَ فطيس
هلا يا مراحب ماشرفش بيك
درجن درجن إلى ما لا نهاية
هفضل راكب أعم مش شايف
مهما وصلت لـ — هفضل ع الرايق
بلعب بتندجل كيه كيه
باجي بركب بنورة وبكي كي
ماتدخلنيش في أمورك أحبيبي
وملعون أبو أم إللي يبكيكي
بلعب بتندجل كيه كيه
باجي بركب بنورة وبكي كي
ماتدخلنيش في أمورك أحبيبي
وملعون أبو أم إللي يبكيكي
لو مش حملها أنا أجي أخلص
عارف كلامي أوقات بيقرص
ما أعتمدش حبي، فين الكتامنس
لما باجي كله يفنص
ولأن الثبات موجود
فـ La Haine في الوشوش موجود
وكأن السواد مطلوب
وكأن الصفار مفروض
لو ماكنتش بعمل ده
ماكانش زماني بذيع
كان زماني بخيب
كان زماني ببيع
أنا وزميلي على أي حد
أنا وزميلي وإللي جاي جد
أنا وزميلي ومافيش وحدي