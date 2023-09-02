زياد ظاظا يشعل العلمين أرينا بـ "كيه كيه" قبل صعود ويجز

أشعل المغني الشاب زياد ظاظا مسرح العلمين أرينا قبل قليل من خلال أغنيته "كيه كيه"، والتي تراقص معها الجمهور بشكل كبير خلال الدقائق الماضية قبل صعود نجم الليلة ويجز إلى مسرح الحفل.

زياد ظاظا

حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة

وقدم زياد ظاظا عددًا من أغنياته التي تفاعل معها الشباب الموجود لحضور حفل الراب الضخم، حيث ينتظرون ويجز نجم الليلة.

وتقول كلمات أغنية "كيه كيه" لزياد ظاظا:

خمسة نظام ألا أقلة وماتثورجشي، عشان

أنا لا بعتمد أي جتة ولا بعتمدك أفلان

ماتقوليش إن إنتَ منين، "ليه؟" بيبان

عندي إخوات فعالة وفي ضهري أزميلي، بيبان

إممم، بس إنتَ رخيص

عندي كتير منكم في الكيس

بفعل في الحال أما إنتَ فطيس

هلا يا مراحب ماشرفش بيك

درجن درجن إلى ما لا نهاية

هفضل راكب أعم مش شايف

مهما وصلت لـ — هفضل ع الرايق

بلعب بتندجل كيه كيه

باجي بركب بنورة وبكي كي

ماتدخلنيش في أمورك أحبيبي

وملعون أبو أم إللي يبكيكي

بلعب بتندجل كيه كيه

باجي بركب بنورة وبكي كي

ماتدخلنيش في أمورك أحبيبي

وملعون أبو أم إللي يبكيكي

لو مش حملها أنا أجي أخلص

عارف كلامي أوقات بيقرص

ما أعتمدش حبي، فين الكتامنس

لما باجي كله يفنص

ولأن الثبات موجود

‫‫فـ La Haine في الوشوش موجود

وكأن السواد مطلوب

وكأن الصفار مفروض

لو ماكنتش بعمل ده

ماكانش زماني بذيع

كان زماني بخيب

كان زماني ببيع

أنا وزميلي على أي حد

أنا وزميلي وإللي جاي جد

أنا وزميلي ومافيش وحدي