وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها 56 (صور)

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بطولة الجمهورية للشركات في نسختها 56، بالمدينة الرياضية ببورسعيد، بحضور المهندس حسن كامل رئيس اتحاد الشركات، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الشركات.

بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها 56

وزير الرياضة و محافظ بورسعيد يفتتحان بطولة الجمهورية للشركات في نسختها 56

وتضمن حفل الافتتاح طابور العرض وحملة الأعلام للفرق والمحافظات المشاركة والحفل الفني الفلكلوري الذي يقام في هذه المناسبة، وتقديم العديد من الفقرات لفرقة عجميات بقيادة المخرج عمرو عجمي.

بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها 56

وأعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، افتتاح البطولة والتي تستمر لمدة شهر كامل، حيث كان الوزير قد أطلق شعلة البطولة من مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية والتي تقام تحت شعار "اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد"، وينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات برئاسة المهندس حسن كامل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها 56

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن هذه البطولة تعد أوليمبياد محلية كبرى ذو طبيعة خاصة تخدم قطاعًا هامًا وتقدر الحركة الرياضية العمالية، موجهًا الشكر لمحافظ بورسعيد على الاستعداد الجيد و توفير كافة الآليات اللازمة لإنجاح المسابقة.

بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها 56

وأشار إلى أن تلك المنافسة الشريفة بين اللاعبين تعمل على خلق روح الإصرار والتعاون وبذل الجهد وهو ما عهدنا به عمال مصر الشرفاء الذين يصنعون المعجزات ودورهم الكبير في جميع المشروعات التنموية والقومية العملاقة على أرض مصرنا الحبيبة.

بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها 56

وقال المحافظ في كلمته، إن بورسعيد ستظل مستعدة دائمًا لاستضافة هذا الحدث الكبير، وقدم محافظ بورسعيد الشكر لاتحاد الشركات على اختيار بورسعيد الدائم لإقامة هذا الحدث الرياضي العريق الذي نفتخر بإقامتة على أرض المحافظة ليتنافس أكثر من 21 ألف من عمال مصر في مختلف الرياضيات.

بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها 56

وأوضح محافظ بورسعيد، أن البطولة تشمل مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة، ويشارك فيها 21 ألف من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية، ووجه المحافظ الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية لما تبذله من جهد لإنجاح البطولة وتقديم كافة التسهيلات من دعم لوجستى وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة.

بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها 56

وأكد محافظ بورسعيد، أن البطولة تحظي بأهمية كبيرة نظرًا لتقديمها خدمات للقطاع العمالي وتشمل المنافسات في هذه البطولة مجموعة متنوعة من الألعاب والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، وتعكس التزام الشركات بتعزيز النشاط الرياضي وتشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة واعتبارها جزءًا أساسيًا من حياتهم المهنية والشخصية.

بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها 56

ووجه المهندس حسن كامل، رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على الدعم والمساندة الدائمة للبطولة، وتوفير كل التسهيلات والمتطلبات التي ساهمت في نجاح البطولة والتنسيق مع الجهات المعنية بالشكل الذي يحقق للبطولة النجاح.